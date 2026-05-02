Suegra de Carolina Flores habría escapado 30 minutos después del crimen en México; se conocen nuevos detalles

Salen a la luz más detalles sobre la captura en Venezuela de Erika María Herrera, suegra de la exreina mexicana Carolina Flores Gómez, una joven de 27 años que fue asesinada a tiros al interior de su apartamento en la colonia Polanco, en la Ciudad de México.

Este caso ha generado gran conmoción en Latinoamérica, debido a que existe un video como material probatorio en el que aparece implicada la suegra en el caso catalogado por la Fiscalía mexicana como “feminicidio”.

En el material audiovisual se observa a la familiar caminando detrás de la joven y en una habitación le dispara al menos en 12 ocasiones: seis en el cráneo y seis en el tórax.

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Tras lo ocurrido, la suegra huyó en un taxi el mismo 15 de abril, presuntamente con ayuda de su hijo y esposo de la víctima, Alejandro Sánchez Herrera, quien 24 horas después acudió a las autoridades para presentar una denuncia.

La detención de Herrera, de 63 años, ocurrió el 24 de abril por el delito de resistencia a la autoridad en Caracas, capital de Venezuela. Según información de la Fiscalía de México, ella habría ingresado al país suramericano el 16 de abril, un día después del crimen.

“Con base en los datos de prueba recabados, el 17 de abril de 2026 —a un día de presentada la denuncia— se obtuvo de un juez de control la orden de aprehensión correspondiente”, se lee en un post de la Fiscalía mexicana.