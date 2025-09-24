Shakira terminó de construir su escuela para los niños de Tibú, Norte de Santander: así lucen las instalaciones

En Tibú, Norte de Santander, más de 1.200 estudiantes tendrán la oportunidad de acceder a una educación de calidad en la nueva escuela construida por la Fundación Pies Descalzos, liderada por Shakira.
El proyecto, que finalizó su etapa de construcción este miércoles, se levanta como un símbolo de esperanza en una de las regiones más golpeadas por la violencia y el conflicto armado.
El colegio fue concebido como un Parque Pedagógico, Ecológico y Cultural, que no solo brindará formación académica, sino que también será un punto de encuentro para el desarrollo social y comunitario.