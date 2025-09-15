x

Esperanza Gómez reta a Meta: tras ganar tutela ante la Corte, ahora buscará indemnización por el cierre de sus redes sociales

Tras ganar tutela contra Meta por cierre de su Instagram, Esperanza Gómez anuncia que buscará indemnización. La actriz denuncia discriminación y persecución, y prepara su nueva acción legal en Colombia. Descubra por qué este caso marca un precedente.

  • Esperanza Gómez es actriz y creadora de contenido para adultos. FOTO COLPRENSA
El Colombiano
hace 1 hora
bookmark

Esperanza Gómez, actriz y creadora de contenido para adultos, ahora planea tomar acciones legales contra Meta (Facebook e Instagram) por el cierre arbitrario de sus redes sociales. Advirtió que buscará indemnización.

“En este momento no tengo la cifra exacta porque mi equipo de abogados, con mi equipo de trabajo, están haciendo la cuantía”, señaló Gómez en entrevista con Caracol Radio.

Lea más: Esperanza Gómez le ganó batalla legal a Meta: ordenaron a la empresa crear reglas sobre moderación de contenidos en Colombia

Es que la Corte Constitucional determinó que Meta vulneró los derechos fundamentales de la actriz al eliminar en 2021 su cuenta de Instagram con más de cinco millones de seguidores. Esta es la primera vez que el alto tribunal se pronuncia sobre los límites de moderación de contenidos en redes sociales y la protección de los influenciadores.

“Yo creo que es un precedente porque todo el mundo tiene derecho a la igualdad, todo el mundo tiene derecho al respeto, al libre albedrío de escoger qué oficio o qué profesión quiere ejercer y el hecho de que nosotros trabajemos con nuestra desnudez, con nuestra sexualidad delante de una cámara no significa que estemos atropellando los derechos de estas personas”, apuntó Gómez.

Gómez detalló que, además del cierre de su cuenta de Instagram, Meta también clausuró su perfil de Facebook, donde ya tenía 2,3 millones de seguidores.

“De parte de esta plataforma hay una persecución, hay una discriminación y un acoso hacia mi persona y esta vez no me voy a quedar quieta y voy a seguir batallando legalmente en este momento con la Rama Civil de la justicia colombiana porque la Corte ya les dio ese poder a los jueces”, apuntó la actriz.

Esperanza Gómez reta a Meta: tras ganar tutela ante la Corte, ahora buscará indemnización por el cierre de sus redes sociales

La actriz señaló que, en principio, ningún equipo de abogados quería tomar su caso por lo desgastante que sería enfrentarse a una multinacional tecnológica.

La nueva acción legal, en todo caso, se presentará en los próximos tres meses ante la jurisdicción civil en Colombia.

Entérese: Las sanciones que podría enfrentar Iván Vallejos, el hombre que quemó vivo a un perro en Pasto

¿Qué decidió la Corte sobre Esperanza Gómez?
La Corte Constitucional reconoció que Meta vulneró los derechos fundamentales de la actriz al cerrar su cuenta de Instagram en 2021, estableciendo un precedente para la moderación de contenidos en redes sociales.
¿Qué redes sociales afectó Meta?
Meta cerró su cuenta de Instagram con más de cinco millones de seguidores y su perfil de Facebook con 2,3 millones, alegando incumplimiento de normas de la plataforma.
¿Qué busca Esperanza Gómez ahora?
La actriz iniciará un proceso civil en Colombia para reclamar indemnización por el cierre de sus redes, denunciando discriminación, persecución y acoso por parte de la compañía.
