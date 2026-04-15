¡Atención!: Daniel Quintero será el nuevo superintendente de Salud

El exalcalde de Medellín Daniel Quintero será el nuevo superintendente nacional de Salud. Su llegada se da después de la salida de Bernardo Camacho y el aterrizaje del exalcalde Jorge Iván Ospina como interventor de la Nueva EPS.
La hoja de vida fue publicada por Presidencia a las 4:28 p. m. de este 15 de abril. Justo el 14, el presidente Gustavo Petro le aceptó la renuncia a Camacho, quien llevaba en el cargo desde octubre de 2025.
Lea también: “Hay que cuidar a quienes están contando la verdad”: Gutiérrez y su petición de protección para testigos en casos de corrupción de Quintero
Las reacciones no se hicieron esperar. El representante y senador electo del Centro Democrático Andrés Forero criticó la decisión; mencionó su falta de experiencia en el sector salud y los cuestionamientos con los que carga su administración:
“Petro perdió todo escrúpulo y toda vergüenza. En plena crisis de salud nombra a Daniel Quintero como superintendente de Salud, que no sabe de salud, pero sí de escándalos y está acusado de robarse Medellín. Desde el Congreso frenaremos sus arbitrariedades y desatinos”, dijo Forero.