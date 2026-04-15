“Pondrán de Supersalud a quien se robó Medellín”: oleada de críticas al nombramiento de Daniel Quintero como superintendente de Salud

El nuevo superintendente nacional de Salud será Daniel Quintero, quien llega al cargo tras la renuncia de Bernardo Camacho. Este movimiento ocurre en paralelo con el nombramiento de Jorge Iván Ospina como interventor de la Nueva EPS.

La hoja de vida del exalcalde de Medellín fue publicada este miércoles por la Presidencia a las 4:28 p. m. Sin embargo, se sabe que Quintero es ingeniero electrónico, no médico ni administrador, y tiene 43 investigaciones por hechos de corrupción relacionados con su periodo como mandatario local.

En contexto: ¡Atención!: Daniel Quintero será el nuevo superintendente de Salud

Una vez se conoció su nombramiento, este escribió en su cuenta de X que va a “desmantelar el cartel de la salud que el uribismo y los neoliberales armaron para robarse la plata de los colombianos”.

“Cuántas madres han llorado a sus hijos, cuántos ancianos han muerto sufriendo porque las EPS prefieren el lucro antes que la vida. Empieza la verdadera reforma: intervención total, vigilancia férrea y justicia para los que saquearon hospitales. ¡El pueblo recuperará su derecho a la vida! No más lágrimas por avaricia”, escribió Daniel Quintero.