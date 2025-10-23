x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

El pintor colombiano Esteban Ocampo lleva su obra a una de las galerías de arte digital más prestigiosas del mundo

El artista colombiano Esteban Ocampo se convierte en el primer representante del país en exhibir su trabajo en Samsung Art Store, la plataforma global que reúne obras de destacados creadores del mundo. Aquí la historia.

  • El pintor colombiano Esteban Ocampo presenta su obra en Samsung Art Store, fusionando arte, fútbol y tecnología en una propuesta que resalta la identidad nacional. FOTO Colprensa
    El pintor colombiano Esteban Ocampo presenta su obra en Samsung Art Store, fusionando arte, fútbol y tecnología en una propuesta que resalta la identidad nacional. FOTO Colprensa
Colprensa
hace 45 minutos
bookmark

La pasión por el fútbol colombiano se transforma en arte con la llegada de la obra del pintor Esteban Ocampo a Samsung Art Store, marcando la primera colaboración de un artista colombiano en esta galería digital global.

Lea también: La historia de una ciudad en cinco obras de arte

La pieza seleccionada para Samsung Art Store retrata el sentimiento colectivo de quienes han crecido viendo jugar a la Selección Colombia. “Quise traducir en una imagen todas esas emociones que he sentido viendo a la Selección desde niño: la alegría, el orgullo, el amor por mi país y la conexión con mi familia y amigos. Son momentos que duran milésimas de segundo, pero que se quedan grabados para siempre”, expresa Esteban Ocampo.

Para Samsung, esta colaboración es una muestra de cómo la tecnología puede ampliar el alcance del arte sin restarle autenticidad. “El fútbol hace parte esencial de la vida de millones de colombianos y los televisores son la ventana a esos encuentros que reúnen a familias y amigos. Esteban logra capturar esa esencia en su obra, y quisimos llevarla a más personas a través de Samsung Art Store”, explica Manuel Penagos, director de la unidad de Audio y Video de Samsung Colombia.

Los usuarios de Samsung podrán experimentar la obra con un alto nivel de realismo. Estos televisores, con certificación Pantone y fidelidad avanzada de color, permiten apreciar cada trazo, textura y matiz con una precisión digna de una galería.

La obra de Esteban estará disponible en Samsung Art Store exclusivamente para Colombia hasta diciembre de 2026. Los usuarios podrán disfrutarla no solo en The Frame, sino también en modelos QLED (serie 7 en adelante) y Neo QLED. El acceso será gratuito dentro del territorio nacional.

Además de su calidad visual, la plataforma ofrece una oportunidad de valorización para artistas como Esteban, quienes encuentran en el entorno digital un canal de difusión global sin ceder propiedad intelectual ni autenticidad.

“Nunca imaginé que existiera una idea tan hermosa como Samsung Art Store. Es un orgullo saber que mi obra puede llegar a los hogares de personas que quizás nunca habrían tenido acceso a ella. Eso me emociona profundamente”, afirma el artista.

Este trabajo hace parte de una serie de 15 obras en gran formato que el artista ha desarrollado bajo el concepto La historia de Colombia desde mi mirada, una exploración visual y emocional de su relación con la identidad nacional. La pieza elegida por Samsung fue la sexta de la serie, y su selección demuestra el papel clave de la tecnología en la conexión entre creadores y plataformas culturales.

Esteban Ocampo es reconocido por un estilo figurativo que combina referencias fotográficas, memorias personales y paisajes colombianos reinterpretados con una paleta vibrante. Su técnica predilecta es el óleo sobre lienzo, y sus temas recurrentes giran en torno a momentos simples pero significativos: piscinas, fútbol, paseos con amigos, retratos y paisajes del eje cafetero caldense.

Entérese de más: ¿Cuál es la historia de Horizontes, la obra de Francisco Antonio Cano?

“No se trata de pintar lo literal, sino de representar cómo recuerdo y siento esos momentos. Mi arte no puede definirse como típicamente colombiano, porque también está influenciado por la cultura americana y europea, pero sí nace desde mi vivencia como colombiano y latinoamericano”, explica.

El artista también reflexiona sobre el papel de la tecnología en el ecosistema creativo actual. Aunque reconoce el impacto disruptivo de herramientas como la Inteligencia Artificial, defiende su uso consciente para potenciar el arte tradicional: “Creo que el arte hecho a mano, con honestidad, será cada vez más valorado. Plataformas como Instagram o el mismo Samsung Art Store pueden cambiarle la vida a un artista. Por eso animo a otros creadores a no temerle a la tecnología, sino a explorar cómo puede ayudarlos a crecer”.

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida