¡Cotinúa la zozobra! 3.000 niños en el Nordeste de Antioquia no pueden ir al colegio por violencia de disidencias

Alrededor de 3.000 estudiantes de los municipios de Amalfi y Anorí, en el Nordeste antioqueño, no están yendo al colegio y están estudiando, como pueden, desde sus casas.
El panorama de orden público, exacerbado por hechos terroristas recientes, ha forzado a las autoridades educativas a tomar medidas para proteger la vida de los niños, niñas y jóvenes.
El secretario de Educación departamental, Mauricio Alviar, aseguró que, aunque las clases presenciales completas están suspendidas, los procesos de enseñanza continúan.
Los estudiantes adelantan actividades académicas desde sus hogares, utilizando talleres, guías y ejercicios supervisados por sus docentes. No obstante, si la situación de seguridad lo permite, algunos grupos pueden asistir a las escuelas por periodos limitados, uno o dos días.
La decisión de suspender las clases presenciales se toma ante los riesgos de orden público, combates, desplazamientos y confinamientos. En Anorí, más de 1.500 estudiantes no van a la escuela por temor a los ataques de las disidencias.