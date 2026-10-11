El canto del amanecer de esta pava podría revelar una nueva ave endémica de la Sierra Nevada de Santa Marta

En los bosques húmedos de la Sierra Nevada de Santa Marta vive una pava cuya identidad científica lleva más de un siglo en discusión. A simple vista se parece a otras pavas de monte: la misma cola larga, un pecho con rayas blancas y la papada de rojo anaranjado intenso bajo su cabeza desnuda. Pero su canto, el color de sus ojos y hasta el sonido que producen sus alas la diferencian de sus parientes de los Andes y el Cauca.
Un estudio publicado el 7 de octubre en la revista Ibis propone que esta ave no es una subespecie de la pava camata (Penelope argyrotis), como se ha considerado hasta ahora, sino una especie distinta que solo existiría en ese macizo del norte de Colombia.
El trabajo lo firman Juan I. Areta, M. Juliana Benítez Saldívar, Pamela C. Rasmussen y J. V. Remsen Jr., investigadores del Instituto de Bio y Geociencias del Noroeste Argentino, la Universidad del Estado de Luisiana y el Laboratorio de Ornitología Cornell, uno de los centros de investigación y conservación de aves más prestigiosos del mundo.
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