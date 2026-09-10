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Harold Tejada rindió en la crono y subió al décimo lugar de la Vuelta a España

El colombiano firma hasta ahora su mejor presentación en una ronda ibérica. Por su parte, el local Enrc Mas dio un gran paso para ganar el título.

  • Harold Tejada, entre los mejores corredores de la Vuelta a España-2026. FOTO: GETTY
    Harold Tejada, entre los mejores corredores de la Vuelta a España-2026. FOTO: GETTY
  • Harold Tejada rindió en la crono y subió al décimo lugar de la Vuelta a España
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 4 horas
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Harold Tejada (Astana) ratificó su buen momento deportivo al mostrar un gran rendimiento en la contrarreloj de 32 kilómetros con la que se disputó este jueves la jornada 18 de la Vuelta a España, entre el Puerto de Santa María y Jerez de la Frontera, en la que Enric Mas (Movistar) dio un paso importante para conquistar la carrera.

Tejada, de 29 años, terminó en el puesto 16 de la fracción, a un minuto del vencedor, el suizo Stefan Küng (Tudor Pro Cycling Team), quien rodó a una velocidad promedio de 54,4 kilómetros por hora para imponerse con un tiempo de 35.22 minutos.

A tres segundos del ganador se ubicó el británico Callum Thornley (Red Bull-Bora-Hansgrohe), mientras que el portugués João Almeida (UAE Team Emirates) fue tercero, a ocho segundos.

Entre tanto, el esloveno Primoz Roglic (Red Bull-Bora-Hansgrohe) terminó cuarto, a 18 segundos. Ese resultado le permitió escalar al segundo lugar de la clasificación general, ahora a 1.37 minutos del sólido líder Enric Mas.

Lea: El colombiano Santiago Buitrago llegó segundo en la etapa 14 de la Vuelta a España y sigue líder de la montaña

El español cedió 51 segundos frente a Küng, pero su actuación fue suficiente para mantener el maillot rojo.

Uno de los grandes perdedores de la jornada fue el austriaco Felix Gall (Decathlon), quien finalizó 26°, a 1.46 minutos, y descendió al tercer lugar de la general, a 3.01 del líder.

Tejada, por su parte, aprovechó su buen desempeño para ascender a la décima casilla, a 9.57 minutos de Enric Mas. Hasta el momento, esta es la mejor actuación de Harold en su historial en la Vuelta. Fue 65° en 2022, 40° en 2024 y 12° en 2025.

Harold Tejada rindió en la crono y subió al décimo lugar de la Vuelta a España

Regresa la montaña

Este viernes se disputará la penúltima etapa de batalla de la Vuelta a España, una jornada decisiva para los aspirantes a los puestos de honor de las diferentes clasificaciones, especialmente para quienes luchan por el título general.

Serán 200 kilómetros entre Vélez y Málaga, en un recorrido exigente que contempla cerca de 4.200 metros de desnivel acumulado antes del ascenso final hacia Estepona-Peñas Blancas.

Será un gran desafío para el colombiano Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), quien buscará defender el primer lugar de la clasificación de la montaña, en la que suma 69 puntos.

Por su condición de escalador, Buitrago espera aprovechar las exigentes cuestas de la jornada para mantener la camiseta de líder frente a su principal perseguidor, el belga Wout van Aert (Team Visma-Lease a Bike), quien acumula 40 unidades. Enric Mas es tercero, con 24.

Siga leyendo: Matthew Brennan logró su cuarta victoria en Vuelta a España; Harold Tejada mantiene el pulso en la general

Desde 2004, Colombia no conquista la clasificación de la montaña de la Vuelta a España. Ese año, Félix Cárdenas retuvo el título que también había ganado en 2003.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿En qué puesto de la clasificación general de la Vuelta a España quedó Harold Tejada tras la etapa 18?
Harold Tejada ascendió a la décima casilla de la clasificación general, ubicándose a 9 minutos y 57 segundos del líder Enric Mas.
¿Cuál ha sido el mejor resultado histórico de Harold Tejada en la Vuelta a España?
La décima posición parcial en la etapa 18 representa la mejor actuación de Harold Tejada en su historial en la ronda ibérica, superando sus participaciones anteriores donde finalizó 65° (2022), 40° (2024) y 12° (2025).
¿Quién ganó la contrarreloj individual de la etapa 18 y con qué tiempo?
El suizo Stefan Küng (Tudor Pro Cycling Team) ganó la contrarreloj de 32 kilómetros con un tiempo de 35 minutos y 22 segundos, rodando a una velocidad promedio de 54,4 km/h.
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