Iniciaron evacuación de 73 familias que están en riesgo de inundación y avenida torrencial en Manrique, Medellín

Un grupo de 73 familias del barrio El Jardín, en la comuna 3 (Manrique), fueron evacuados de sus hogares por el alto riesgo de inundación y avenida torrencial en el que se encuentran. La decisión se tomó luego de varios análisis estudios por el Dagrd tras la tragedia del 3 de abril, donde un niño de 5 años falleció.
Esta decisión se adopta pese a la lucha y las quejas de los vecinos de la zona, quienes aseguraron que la quebrada con la que convivieron por décadas no representaba un peligro para ellos. Sin embargo, desde la Alcaldía de Medellín hicieron más de 20 recorridos, mostrándole a los afectados el peligro en el que estaban. Estos se efectuaron entre el 9 de abril y el 11 de julio.