Emergencias tras aguacero en Medellín: niño de cinco años murió por caída de muro en Manrique

Un niño de cinco años falleció en la tarde de este viernes por cuenta de la caída de un muro en el barrio Manrique Las Granjas, en el nororiente de Medellín, en medio de los desbordamientos y las fuertes lluvias que se presentaron. La muerte del menor se registró dentro de una vivienda en la carrera 31A con la calle 84, en este barrio de la comuna 3 (Manrique). Personal del Cuerpo de Bomberos de Medellín se dirige hacia el sitio junto con agentes de la Sijín de la Policía Metropolitana. El menor fallecido en estos hechos fue identificado como Sebastián Jesús Valencia Valencia, quien se encontraba dentro de su vivienda cuando el muro colapsó y le cayó encima, luego de que la quebrada La Máquina se desbordara y sus aguas golpearan contra las paredes de esta propiedad.

En esta misma zona de Medellín, en los barrios Manrique Central y Las Granjas, el desbordamiento de esta misma quebrada convirtió las empinadas calles de este sector en una corriente de agua que arrastraba carros y motos a su paso. Además de la tragedia con Sebastián Jesús, las autoridades infomaron que cinco viviendas del barrio Las Granjas resultaron inundadas en su totalidad, ocasionando pérdidas de muebles y enseres en estas propiedades, aunque sin personas lesionadas.

Emergencias en el sur del Valle de Aburrá

Esto se suma a las inundaciones y caídas de árboles en las avenidas El Poblado y Las Vegas, en Medellín y Envigado, llevando al colapso de estos dos corredores viales. De igual manera se presentó un nuevo desbordamiento de la quebrada La Presidenta, a la altura de la glorieta de Monterrey.

Lluvias de hasta 2 milímetros, provocaron la caída de árboles y desbordamientos del afluente. FOTO: Captura de video

La principal emergencia vial se presentó en todo el intercambio de la carrera 48 (avenida Las Vegas) con la calle 10, en el barrio Patio Bonito, en la comuna 14 (El Poblado), luego de que por tercera vez en el año se desbordara la quebrada La Presidenta, inundando por completo la glorieta de este corredor y obligando a su cierre. Entérese: Video | Fuerte vendaval destruyó techos y causó múltiples emergencias en Yarumal Así mismo, desde la Alcaldía de Envigado que se presentó un cierre vial, a la altura del sector Villagrande, por la caída de unas ramas de árboles que bloquearon todo el corredor en sentido sur-norte, haciendo que los vehículos se tengan que desviar para poder continuar sus recorridos.

“Debido a las fuertes lluvias que se presentan en este momento, recomendamos a todos los conductores manejar con precaución y reducir la velocidad. Se presentan inundaciones en diferentes vías, especialmente en la avenida El Poblado y la avenida Las Vegas”, expresaron desde esta administración municipal. Le puede interesar: Qué alistar, ¿el vestido de baño o el paraguas? Así estará el clima en Semana Santa en Antioquia Otro de los corredores afectados por esta emergencia es la vía de ingreso principal al corregimiento de Santa Elena, debido al desplome de un árbol sobre la vía, por lo que no hay acceso a la centralidad ni a algunas veredas. En la autopista Sur, en jurisdicción de Itagüí, a la altura de Coltejer, se presentó otra caída de árbol que generó afectaciones en este corredor nacional, aunque sin daño a vehículos que pudieran transitar por este sector.