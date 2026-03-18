Video | Así se llenó La Presidenta en hora y media; cayó el 34 % del promedio de lluvia de marzo

Medellín vivió un fuerte aguacero acompañado de tormentas eléctricas en la tarde del martes, 17 de marzo, algo que provocó algunas emergencias en la ciudad. Las cámaras detectaron cómo se llenó La Presidenta, protagonista de algunas afectaciones.
Esta quebrada se desbordó nuevamente, tal como había sucedido hace algo más de un mes, generando daños en algunos locales ubicados en el centro comercial Monterrey y Provenza, y en el Politécnico Jaime Isaza Cadavid, además de afectar la movilidad en el sur de la ciudad.