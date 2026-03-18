Video | Así se llenó La Presidenta en hora y media; cayó el 34 % del promedio de lluvia de marzo

Medellín vivió un fuerte aguacero acompañado de tormentas eléctricas en la tarde del martes, 17 de marzo, algo que provocó algunas emergencias en la ciudad. Las cámaras detectaron cómo se llenó La Presidenta, protagonista de algunas afectaciones. Esta quebrada se desbordó nuevamente, tal como había sucedido hace algo más de un mes, generando daños en algunos locales ubicados en el centro comercial Monterrey y Provenza, y en el Politécnico Jaime Isaza Cadavid, además de afectar la movilidad en el sur de la ciudad.

El desborde de La Presidenta también provocó un deterioro estructural en uno de los corredores de la Avenida El Poblado, haciendo que un socavón de importante magnitud apareciera en medio de la vía, impidiendo el tránsito de vehículos en la zona. Lea también: Ojo que cerraron la Avenida El Poblado por hueco que se abrió tras el aguacero: “el daño es grande y será de días”

En imágenes compartidas por el Sistema de Alertas Tempranas del Valle de Aburrá (Siata) se vio cómo, en hora y media, desde las 3:30 p. m. hasta las 5:00 p. m. aproximadamente, este afluente se salió de su cauce antes de llegar al río Medellín.

Esto se debió, en parte, al nivel de precipitaciones, pues según las autoridades, el martes cayó el 34 % de la lluvia promedio de marzo en Medellín, algo parecido a lo que pasó el pasado 28 de enero cuando en 44 minutos cayó lo equivalente a 30 días de lluvia.

La quebrada ya ha sido identificada por parte de las entidades gestoras de riesgo y autoridades ambientales como una de las más vulnerables y susceptibles a riesgos.

Pese al caos que provocó la lluvia en la tarde del martes, no se reportaron personas lesionadas, así lo confirmo el alcalde Federico Gutiérrez, quien además subrayó que en la zona afectada hizo presencia el Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín y agentes de tránsito.