Excomandante de la Armada en Urabá fue imputado porque supuestamente ayudó a unos narcos a escapar

El hecho sucedió en el Golfo de Morrosquillo, donde fueron arrestados un hondureño y dos colombianos transportando cocaína.

  • El vicealmirante José Ricardo Hurtado Chacón, ya retirado de la Armada Nacional. FOTO: CORTESÍA DE FISCALÍA.
    El vicealmirante José Ricardo Hurtado Chacón, ya retirado de la Armada Nacional. FOTO: CORTESÍA DE FISCALÍA.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 1 hora
bookmark

Por su presunta participación en un acto de corrupción con traficantes de drogas, la Fiscalía le imputó cargos al excomandante de la Fuerza de Tareas contra el Narcotráfico N°73, el vicealmirante (r) José Ricardo Hurtado Chacón.

En la audiencia de control de garantías, el ente acusador le endilgó los delitos de prevaricato por acción agravado; destrucción, supresión u ocultamiento de documento público; falsedad ideológica en documento público y fraude procesal.

Según el reporte de la entidad, el hecho en cuestión se desató el 29 de noviembre de 2015.

“Durante una operación de interdicción marítima realizada por unidades de la Armada

Nacional, con apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana, en jurisdicción del Golfo de

Morrosquillo, fue detectada e interceptada una lancha tipo go fast que tenía como destino Centroamérica. En el procedimiento fueron incautados 530 kilogramos de cocaína y capturadas tres personas”, informó la Fiscalía este jueves.

Al otro día, Hurtado, quien estaba al frente de la citada unidad de la Armada en la sede de Urabá, “habría ordenado verbalmente dejar en libertad a los detenidos, un ciudadano hondureño y dos colombianos; destruir los documentos que soportaban las detenciones en situación de flagrancia y elaborar informes en los que se omitiera información de los tripulantes de la lancha”.

De acuerdo con las pesquisas, “presuntamente permitió que un capitán de Policía asumiera las funciones de policía judicial del caso, desplazando a otros uniformados que estaban asignados a la unidad naval que realizó el operativo en alta mar”.

Tras escuchar los cargos y los señalamientos en la audiencia de imputación, el vicealmirante (r) Hurtado se declaró inocente. Continuará en libertad mientras avanza el proceso penal.

TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: Escándalo por narcotráfico en la Armada: siete uniformados capturados y tres serán extraditados.

