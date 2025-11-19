En video | Atención: grupos armados dinamitaron y destruyeron la vía a la Costa entre Yarumal y Valdivia

Grupos armados dinamitaron en la tarde de este miércoles la vía entre Medellín y la Costa Atlántica, entre Yarumal y Valdivia, en el Norte antioqueño, en un territorio controlado por las disidencias de las Farc y el ELN, pero que está en disputa con el Clan del Golfo.
Los hechos se registraron sobre la 1:30 de la tarde de este miércoles, a la altura del kilómetro 42, en el sector Ventanitas, en jurisdicción de Yarumal. Desde la Policía Nacional hacen el llamado a los conductores a tomar vías alternas o detener sus vehículos en sectores seguros.