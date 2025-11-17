Duro golpe a las disidencias en Antioquia: capturaron a cabecilla del Frente 36 experto en explosivos

En una redada sorpresa, soldados de la Cuarta Brigada y agentes de la Policía sorprendieron en Yarumal a uno de los principales cabecillas de las disidencias del Frente 36 en Antioquia.
Según informó el Ejército, se trata de alias Richard, quien además de ser señalado de coordinar varias de las operaciones de ese grupo estaría implicado en el asesinato de un concejal de San Andrés de Cuerquia.
El operativo, en el que también participaron efectivos del Guala Militar del Valle de Aburrá, consistió en un allanamiento a una propiedad en la que se encontraba el cabecilla.