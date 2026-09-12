“Vamos a recuperar la seguridad en el país”: expulsan del país a otros 11 extranjeros señalados de varios delitos

Los detenidos eran reincidentes de conductas como porte ilegal de armas cortopunzantes, problemas de convivencia, consumo y porte de alucinógenos y comportamientos agresivos , detalló la entidad al precisar que estas personas con sus acciones controvirtieron el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Al menos 11 ciudadanos extranjeros fueron detenidos y expulsados del país en operativos adelantados por las autoridades en el área metropolitana de Bucaramanga, informó este sábado Migración Colombia.

Una vez identificados, ubicados y detenidos, las autoridades procedieron a expulsarlos del territorio nacional.

“Estas acciones tienen un propósito claro: recuperar la seguridad en el país. La coordinación con la Policía Nacional y las autoridades locales nos permite actuar con mayor contundencia frente a quienes reinciden y afectan la convivencia. Seguiremos trabajando de manera articulada para proteger a los colombianos”, aseguró José Luis Castañeda, director general de Migración Colombia.

La entidad, encargada de vigilar los ingresos y salidas del país, advirtió que se mantendrán los operativos contra aquellos extranjeros dedicados a afectar la tranquilidad ciudadana.

El pasado 24 de agosto, el presidente, Abelardo de la Espriella, ordenó a las autoridades emprender operaciones para detener y deportar inmigrantes irregulares o vinculados a delitos.

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“Que empiecen los operativos coordinados para dar con los inmigrantes ilegales, primero los que están cometiendo delitos, segundo los que no tienen regularizada su situación, que en el término de la distancia tendrán que ser deportados”, afirmó el jefe de Estado.

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