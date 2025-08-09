Dura noticia para Atlético Nacional: Facundo Batista sufrió fractura de tabique y se pierde el partido de la Libertadores

El delantero uruguayo Facundo Batista pasó de la alegría a la impotencia este viernes en el partido que su equipo Atlético Nacional goleó 3-0 a Alianza FC en duelo correspondiente a la sexta fecha de la Liga Betplay 2-2025.

Lea: ¿Quién es Facundo Batista? El delantero que vendió ropa, celulares y zapatos y quiere triunfar en el Atlético Nacional.

El jugador de 26 años, que fue inicialista en el duelo celebrado en el Polideportivo Sur de Envigado, abrió el marcador del encuentro al minuto 11, convirtiendo de esta manera su primer gol con la escuadra verde, a la que llegó procedente de Peñarol.

No obstante, al minuto 55, Batista tuvo que salir del campo luego de sufrir un fuerte choque.

En rueda de prensa, su entrenador, el argentino Javier Gandolfi, confirmó la lesión del atacante, quien debió ser retirado urgente del escenario deportivo para ser operado.

Siga leyendo: Nacional goleó 3-0 a Alianza y afinó la puntería antes del reto frente a Sao Paulo; vea las anotaciones