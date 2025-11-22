Fajardo estaría esperando diciembre para definir posibles alianzas y otros secretos en De Buena Fuente

El exalcalde y exgobernador Sergio Fajardo, quien vuelve a competir como candidato en las elecciones presidenciales, ha repetido que “en diciembre hablamos” cuando se le pregunta por posibles alianzas de cara a 2026.

¿Qué significa esa frase realmente? Fuentes cercanas le dijeron a este diario que esa campaña estaría esperando una o varias encuestas en diciembre para explorar algunas alianzas con candidatos que aparezcan con un porcentaje menor pues creen que van a seguir punteando en el sector del centro.

Aún no hay nombres fijos y Fajardo se cuida mucho de no hablar de nadie aunque se ha reunido con varios políticos en reuniones privadas. Otras fuentes dicen extraoficialmente que les gustaría ver a Juan Daniel Oviedo, Juan Manuel Galán o, incluso, Claudia López uniéndose al “profe”.