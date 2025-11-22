x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Fajardo estaría esperando diciembre para definir posibles alianzas y otros secretos en De Buena Fuente

Fuentes cercanas al “profe”dicen que este estaría aguardando hasta diciembre para explorar algunas alianzas con candidatos que aparezcan con un porcentaje menor.

  • El exalcalde y exgobernador Sergio Fajardo. Foto: Cortesía.
    El exalcalde y exgobernador Sergio Fajardo. Foto: Cortesía.
El Colombiano
El Colombiano
hace 34 minutos
bookmark

El exalcalde y exgobernador Sergio Fajardo, quien vuelve a competir como candidato en las elecciones presidenciales, ha repetido que “en diciembre hablamos” cuando se le pregunta por posibles alianzas de cara a 2026.

¿Qué significa esa frase realmente? Fuentes cercanas le dijeron a este diario que esa campaña estaría esperando una o varias encuestas en diciembre para explorar algunas alianzas con candidatos que aparezcan con un porcentaje menor pues creen que van a seguir punteando en el sector del centro.

Aún no hay nombres fijos y Fajardo se cuida mucho de no hablar de nadie aunque se ha reunido con varios políticos en reuniones privadas. Otras fuentes dicen extraoficialmente que les gustaría ver a Juan Daniel Oviedo, Juan Manuel Galán o, incluso, Claudia López uniéndose al “profe”.

¿Conflicto de intereses en Sabaneta?

Polémica dentro del Concejo de Sabaneta, luego de que el exconcejal Juan Fernando Álvarez recusara al secretario de la corporación, Gabriel Arturo Vanegas Chaverra, por presunto interés en la elección de su sucesor para el periodo 2026.

El argumento entregado por el excorporado pasa porque mientras Vanegas participa como candidato, controla toda la logística del proeso electoral.

Ante esto, estaría pidiendo que Vanegas sea apartado de su cargo mientras avanza el proceso para así garantizar la parcialidad y transparencia en esta elección.

Quedará en manos del presidente del Concejo, Juan David Montoya, tomar una decisión al respecto sobre lo ocurrido con Vanegas.

Lea también: La pista de bienes de cercanos a Benedetti en el exterior y otros secretos en De Buena Fuente

Utilidad para la vida