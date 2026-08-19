Defensoría alerta por falta de medicamentos en zonas afectadas por el terremoto que ya deja 302 IPS averiadas

La emergencia provocada por el terremoto del pasado 10 de agosto no solo dejó daños en viviendas y hospitales. En Caldas, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo identificó una preocupación adicional: pacientes que requieren atención en salud mental están enfrentando dificultades para acceder a medicamentos esenciales, una situación que podría agravar su condición si los tratamientos se interrumpen. La Unidad de Gestión del Riesgo, UNGRD, entregó el más reciente balance que deja la tragedia: 312 personas fallecidas y 4.380 heridas. En cuanto a la infraestructura, se reportan 29.680 viviendas destruidas y 134.282 viviendas averiadas, evidenciando una afectación considerable en la población y en las condiciones habitacionales de las zonas impactadas. Durante los recorridos de verificación humanitaria, en Caldas, la Defensoría encontró desabastecimiento de medicamentos como risperidona, quetiapina y escitalopram en albergues temporales y Centros de Larga Estancia para Personas Mayores. Lea también: Solidaridad no para en Medellín: envían ayuda masiva y hasta tejen peluches para niños damnificados Por eso, hizo un llamado a las EPS e IPS para garantizar la entrega oportuna de los medicamentos y eliminar cualquier barrera administrativa que pueda retrasar la atención. La respuesta comenzó a activarse. La Defensoría articuló esfuerzos con asociaciones médicas de Caldas para gestionar la donación y entrega directa de medicamentos e insumos destinados a pacientes con necesidades prioritarias de atención psiquiátrica y salud mental que permanecen en los albergues habilitados.

El propósito es evitar que la emergencia termine interrumpiendo tratamientos que, en muchos casos, no pueden suspenderse de manera abrupta. La ministra de Salud, Ana María Vesga, también se refirió a la manera en que los ciudadanos pueden ayudar. En diálogo con Blu Radio, agradeció la solidaridad de los colombianos y de personas en el exterior, pero pidió que las donaciones de medicamentos se hagan a través de canales formales, como farmacias, IPS o instituciones autorizadas. Lea también: “Pensé que nos íbamos a morir”: los testimonios de familias en Cali que lo perdieron todo La recomendación tiene una razón sanitaria. Según explicó la ministra, aunque “una persona tenga en su casa medicamentos sin abrir y aparentemente vigentes, las autoridades pierden la trazabilidad sobre su almacenamiento y conservación”. Por eso, la instrucción es sencilla: esos medicamentos deben permanecer en el botiquín del hogar y quienes quieran donar deben adquirirlos en establecimientos autorizados y entregarlos por los canales establecidos. En el caso de las ayudas internacionales, Vesga explicó que existe un protocolo que exige documentación sobre los medicamentos y sus respectivos lotes. Esto permite verificar el registro sanitario y mantener la trazabilidad de productos que, en algunos casos, requieren condiciones especiales de conservación, como la cadena de frío. No se pierda: “Fueron 120 segundos que nos cambiaron la vida”: Dos periodistas llevan 24 horas sin noticias de sus familiares en Cali

302 instituciones de salud afectadas por el sismo

La emergencia también puso a prueba la infraestructura hospitalaria del país. De acuerdo con el balance entregado por la ministra, 302 instituciones de salud resultaron afectadas por el terremoto. Algunas quedaron sin capacidad para continuar prestando servicios, mientras otras tuvieron que cerrar parcialmente determinadas áreas y reorganizar sus camas para mantener la atención. Entre los casos más complejos están el Hospital Universitario del Valle, en Cali, y el Hospital San Jorge, en Pereira. Directivas del HUV, donde cinco personas murieron en medio del terremoto, informaron que tras el sismo de magnitud 7,4. La institución tiene una pérdida de 407 camas y una reducción inicial del 60% en su capacidad hospitalaria, mientras avanza en un plan de contingencia y recuperación. Brigadas y directivas trabajan para habilitar al menos 300 camas nuevas de manera progresiva. En Cali, por ejemplo, el colapso de una torre de pediatría obligó a buscar alternativas para ampliar temporalmente la capacidad de atención. Lea también:“¡Sí se puede!”, el grito de vida que mantiene la esperanza entre los escombros del terremoto El Gobierno anunció que asumirá el arrendamiento de camas en otras instituciones mientras se adelantan las reparaciones. La situación es todavía más delicada en Chocó. En Quibdó, el hospital San Francisco de Asís enfrentaba una ocupación de urgencias cercana al 200 % y sufrió daños en equipos fundamentales, entre ellos las neveras destinadas al almacenamiento de sangre. Para responder a la emergencia, pacientes críticos fueron trasladados a instituciones de Antioquia y se dispuso el apoyo de un hospital móvil. En Buenaventura, el Gobierno también tuvo que recurrir a una alternativa que permanecía prácticamente inactiva. Se trata de un buque hospital que, según Vesga, llevaba desde el 16 de junio sin operar y fue reactivado para apoyar la atención en las zonas más apartadas. No se pierda: 15 personas atrapadas tras colapso de edificio en Cali: “Mi esposa estaba en el cuarto piso y no sabemos nada de ella” La embarcación tiene cinco camas y puede realizar procedimientos de baja complejidad, además de ofrecer servicios de ginecoobstetricia, odontología y rehabilitación respiratoria. Sin embargo, la ministra Vesga fue clara en advertir que el barco no puede reemplazar la capacidad hospitalaria que necesita Buenaventura. Su función es servir como apoyo para comunidades de difícil acceso, especialmente en zonas del Chocó, Cauca y Valle del Cauca.

Así será la reconstrucción de hospitales

La recuperación de la infraestructura, mientras tanto, tendrá que avanzar por diferentes vías. Vesga explicó que los hospitales públicos afectados deberán ser atendidos con recursos del fondo de recuperación de la emergencia, además de los aportes de los territorios. En el caso de las instituciones privadas, entrarán en juego principalmente las pólizas de seguros, aunque el Gobierno también estudia mecanismos de alivio que permitan acelerar su recuperación. Pero la reconstrucción no puede esperar para atender las necesidades más urgentes del sistema. Conozca: En vídeo | Los daños que dejaron en Medellín y Antioquia el sismo más fuerte de la década La ministra insistió en que el Gobierno debe avanzar simultáneamente en la respuesta al terremoto y en la estabilización del sistema de salud, particularmente en las EPS intervenidas y en la atención de pacientes con tratamientos que no pueden ser suspendidos. En ese escenario, la alerta de la Defensoría adquiere especial importancia. El terremoto no solo dañó infraestructura: también amenaza con romper cadenas de suministro y dificultar el acceso a medicamentos para personas que ya se encontraban en una situación de vulnerabilidad. Videos | Al menos 80 muertos en Risaralda, Valle, Chocó y Manizales: Colombia sufre uno de sus peores terremotos Por eso, mientras avanzan los censos de damnificados y la reconstrucción de hospitales y viviendas, las autoridades buscan que la emergencia no termine generando otra crisis silenciosa: la de pacientes que, por falta de medicamentos o por barreras de acceso, queden sin los tratamientos que necesitan para mantener su salud. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Preguntas y respuestas