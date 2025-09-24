Fasecolda busca que los trabajadores informales cuenten con seguro contra riesgos laborales, ¿de qué se trata?

No cabe duda que uno de los problemas estructurales del mercado laboral en Colombia obedece a la alta informalidad. Recientemente, la Federación de Aseguradores de Colombia, Fasecolda, realizó una propuesta que podría ayudar a brindar mejores garantías a las personas que dependen de un empleo informal para generar ingresos.
Solo para tener un contexto del problema, 54,8% de los trabajadores en Colombia son informales a corte de julio, los datos más recientes del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dane.
Puede leer: Aseguradoras pagaron $25,5 billones en 2024: estos son los seguros que más compran los colombianos
Con el propósito de ampliar la cobertura del seguro en el país y garantizar una mayor protección a los ciudadanos, Fasecolda presentó dos propuestas de política pública inspiradas en las mejores prácticas internacionales. Las iniciativas las reveló este martes en la instalación de la Convención Internacional de Seguros 2025.