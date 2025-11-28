x

Así se jugará la cuarta fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay

La jornada la abrirán este sábado Tolima y Santa Fe. El cuadro de Ibagué lidera el Grupo B; en el A, Junior y Nacional están adelante. DIM, tras su derrota el jueves, necesita ganar los tres juegos que le restan y que se le den otros resultados. Conozca la programación completa y las cuentas de clasificación.

  • Independiente Medellín requiere ganar este lunes para seguir con chance de clasificar a la final de la Liga. FOTO Manuel Saldarriaga Quintero
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 1 hora
Con los juegos entre Tolima-Santa Fe, a partir de las 5:30 de la tarde, y Fortaleza-Atlético Bucaramanga, desde las 8:00 de la noche, se abrirá este sábado la cuarta fecha de los cuadrangulares de la Liga Betplay 2-2025.

Tras tres emocionantes jornadas, un equipo, de los ocho que siguen en competencia, restó grandes opciones de clasificar a la final, no obstante, con 9 puntos en disputa, aún tiene posibilidades matemáticas de clasificar a la última instancia.

Lea aquí: Tiberti, asistente del DIM, tras derrota ante América: “Teníamos que cambiar a los 11 jugadores en el primer tiempo”

Se trata de Independiente Medellín, que luego de ser el mejor club en la fase de todos contra todos, es ahora colista en el Grupo A de las semifinales con una sola unidad. Aquella zona la comandan, con cinco puntos, Junior y Nacional, mientras que América, que derrotó al DIM 2-1 el jueves en Cali, es tercero con cuatro puntos.

Así se jugará la cuarta fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay

El domingo, entre tanto, el Verde de Antioquia, que viene de igualar 1-1 en el estadio de Ditaires ante Junior, visitará al cuadro Tiburón en Barranquilla desde las 6:30 de la tarde; mientras que DIM recibirá el lunes en el Atanasio al América, a las 8:00 p.m.

“El hincha de Medellín siempre nos acompaña. Sabe que, matemáticamente, podemos llegar a la final, hay que cambiar la actitud, obviamente. Ahora a nosotros nos toca seguir trabajando”, comentó el delantero del Poderoso, el polacoargentino Francisco Fydriszewski.

Siga leyendo: DIM depende de un milagro para llegar a la final de la Liga, pero aún tiene opciones matemáticas: le contamos

Preguntas frecuentes sobre el tema:

¿Cuándo y dónde juega el DIM en la Fecha 4 de cuadrangulares?
Independiente Medellín recibe a América de Cali el lunes en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín. El partido, crucial para las aspiraciones del “Poderoso”, se jugará a las 8:00 p.m.
¿Quién lidera el Grupo A y el Grupo B de la Liga BetPlay?
El Grupo A está liderado por Junior y Nacional, ambos con 5 puntos. El Grupo B es comandado por Deportes Tolima, que ha tenido un rendimiento superior en la primera vuelta de los cuadrangulares semifinales.
¿Qué necesita Atlético Nacional para clasificar a la final?
Atlético Nacional (5 puntos) necesita ganar su partido contra Junior y seguir sumando puntos en las dos fechas restantes. Lo ideal es mantener la diferencia en la tabla de posiciones y esperar el resultado del América.
