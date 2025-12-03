Así están los cuadrangulares de la Liga de cara a la fecha 5 que comienza hoy

Mientras el Grupo A vive una agónica lucha, el Grupo B de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay ha encontrado a su virtual ganador con una autoridad abrumadora: el Deportes Tolima, que esta noche (8:30) visita al Bucaramanga, ha ejercido una dominación total, acumulando 10 de 12 puntos posibles y posicionándose como el primer opcionado a la final.

Tras cuatro jornadas, la tabla es una sentencia: el equipo dirigido por David González ha dejado atrás a Atlético Bucaramanga (7 puntos), Independiente Santa Fe (3) y Fortaleza (3), convirtiendo su cuadrangular en una carrera menos equilibrada.

La clave del éxito del ‘pijao’ radica en una fórmula simple y demoledora: una defensa de hierro complementada con la efectividad necesaria. Con solo un gol en contra en cuatro partidos, el Tolima presume de la mejor zaga del torneo. Esta solidez es la base que le ha permitido gestionar los resultados y acumular victorias por la mínima diferencia.

Su ventaja es amplia. El equipo tiene un colchón de tres puntos sobre el segundo (Bucaramanga) y, lo más importante, cuenta con el ‘punto invisible’ por ser cabeza de serie de la Liga.

Tolima está a solo un empate de asegurar su cupo a la final. Si el equipo logra sumar un punto más en estas dos jornadas restantes, o si Bucaramanga no logra ganar el duelo de esta noche, la definición del Grupo B habrá terminado.

El resto de la zona ha quedado sin opciones reales de alcanzar la final. Atlético Bucaramanga, aunque ha tenido un buen desempeño con 7 puntos, necesita que el Tolima pierda sus dos partidos restantes, lo que es muy improbable.

Por su parte, Fortaleza y Santa Fe, que hoy juegan a las 6:20 p.m., están matemáticamente eliminados. El máximo puntaje al que pueden aspirar es de 9 unidades, una cifra insuficiente para alcanzar al ya consolidado líder de 10 puntos. Para ellos, las últimas fechas son únicamente para sumar en la reclasificación y por dignidad deportiva.

El drama se ha mudado de Ibagué. El Deportes Tolima ha hecho su trabajo con anticipación y eficacia. Ahora, solo resta esperar el anuncio oficial de su pase, mientras aguardan al ganador de la feroz batalla que se libra en el Grupo A, el cual comanda Junior con 8 unidades.

Lo siguen América y Nacional, segundo y tercero, en su orden, con 5, mientras que Independiente Medellín es último, casi que sin chances de llegar a la final, con dos puntos.

Este jueves, Atlético Nacional se medirá al DIM (6:30 p.m.) y Junior al América (8:35 p.m.).

