Directiva de Fecode ordenó atacar a Paloma Valencia, Daniel Briceño y Abelardo de la Espriella

En la asamblea del principal sindicato de profesores, Fecode, se habría dado la orden para atacar a los candidatos a la presidencia Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, así lo denunció el congresista electo Daniel Briceño, quien también sería uno de los blancos de la agremiación.

Así lo evidenciaría un video del encuentro que tuvo la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, Fecode, este martes, donde Aura Nelly Daza, fiscal del sindicato y expresidenta de ADE Bogotá, da públicamente la orden contra los aspirantes presidenciales y el exconcejal de la capital.

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“Es necesario y urgente la campaña mediática, pero no solamente desde Fecode, hay que hacerla también desde la ADE”, mencionó la Daza haciendo también alusión a la Asociación Distrital de Trabajadores de la Educación en Bogotá.

“Este señor, Daniel Briceño, Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella... hay que atacarlo en redes y hay que atacarlo políticamente”, agregó la representante de la organización sindical. “Que después no puedan postularse a ninguna corporación y que queden como quedó el señor Peñalosa, que el señor Peñalosa quedó acabado políticamente. Eso es lo que tenemos que hacer”, concluyó.