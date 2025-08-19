“Ni Alí Babá se atrevió a tanto”: Federico Gutiérrez sobre 43 exfuncionarios de Quintero imputados por presunta corrupción

El alcalde Federico Gutiérrez hizo referencia de nuevo a los presuntos hechos de corrupción de los que se señala a la pasada administración y recordó que ya son 43 los exfuncionarios o personas ligadas al gobierno Daniel Quintero imputados tras su paso por la Alcaldía de Medellín entre 2020 y 2023.
“En el Día Nacional contra la Corrupción, recordamos cómo recibimos a Medellín: 650 hallazgos de corrupción entre 2020 y 2023, que han dejado más de 43 exfuncionarios imputados. Todo esto ha sido posible gracias al trabajo de las entidades de control. Nuestro reconocimiento y respeto absoluto”, escribió el alcalde Gutiérrez en su cuenta de X, en referencia a esa fecha que se conmemora en el país cada 18 de agosto.
No obstante, el mensaje del mandatario distrital llega un día después, porque este martes 19 de agosto, la Universidad Eafit es sede de la conmemoración y desarrolla una jornada en la que participan representantes de entidades públicas, sector empresarial, academia y ciudadanía para hablar y conocer sobre experiencias, retos y acciones frente a la prevención y control de la corrupción en Colombia.
“Al día de hoy van 43 imputados por casos de corrupción del gobierno anterior, incluyendo al jefe de la banda. Ni Alí Babá se atrevió a tanto. Alí Babá llegó a tener 40 ladrones, estos ya van en 43. Y esto va para arriba porque los casos que nosotros hemos entregado son documentados, son fuertes, y las entidades están actuando. Yo ahí veo un trabajo serio de la Fiscalía General de la Nación, de la Procuraduría, y se necesita que sigan avanzando los casos”, dijo el alcalde en el evento.