Hora de la verdad para sistema eléctrico: así enfrenta El Niño que irá hasta 2027

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) confirmó una probabilidad cercana al 100% de que El Niño persista hasta febrero de 2027 y se intensifique, un escenario que tiene bajo presión al sistema eléctrico colombiano: hay menos agua cayendo a los embalses, el consumo de energía ya toca máximos históricos, y los proyectos de generación y transmisión no avanzan al ritmo que deberían. Puede leer: El Niño se fortalece: ya hay 90% de probabilidad de que sea “muy fuerte” para fin de año En Colombia, donde la generación hidroeléctrica tiene un peso importante, una temporada seca fuerte reduce el agua disponible para producir electricidad. Esto obliga al sistema a utilizar con mayor intensidad las plantas térmicas, que funcionan con combustibles como gas, carbón y líquidos y tienen costos de generación más altos. El impacto se termina trasladando a las empresas, los hogares y la economía en general.

Impacto de El Niño en los embalses de Colombia

Los aportes hídricos son el principal foco de preocupación. Según XM, operador del Sistema Interconectado Nacional (SIN), durante agosto alcanzaron apenas el 71,53% de la media histórica. Además, los aportes acumulados registran un déficit de 4.397 GWh frente a lo observado en la misma temporada de El Niño 2015-2016. A comienzos de septiembre, el nivel parcial agregado del sistema se ubicaba en 83,22%. Sin embargo, XM advirtió que, si se mantiene una hidrología deficitaria, el volumen útil de los embalses podría descender a niveles inferiores a los mínimos históricos registrados durante anteriores fenómenos de El Niño. Vea aquí: El planeta vivió en agosto el mes más caluroso jamás registrado: estas son las cifras En otro indicador, al cierre de agosto el nivel de reservas hídricas del SIN era de 78,8% de la capacidad útil total. Este porcentaje representa el agua almacenada que puede convertirse en electricidad y funciona como respaldo cuando disminuyen las lluvias. XM proyecta que, bajo una hidrología deficitaria, el volumen útil agregado podría caer hasta 36,3% en abril de 2027, el segundo registro mensual más bajo en lo que va del siglo. En el escenario más crítico, el nivel agregado de los embalses podría caer hasta 15,7% durante el segundo trimestre de 2027.

Aumento histórico de la demanda eléctrica

Mientras la oferta enfrenta restricciones, el consumo continúa aumentando. En agosto, Colombia alcanzó un máximo histórico de consumo de 263,27 GWh diarios. Las olas de calor han impulsado buena parte de este incremento debido al mayor uso de sistemas de refrigeración y aire acondicionado en hogares y comercios. “Por ejemplo, en la región Caribe hay un mayor consumo de energía. Mientras la demanda nacional crece 6,6%, allí puede aumentar alrededor de 11%, debido a la mayor sensación térmica y, por tanto, al uso de energía. Por eso, desde hace tiempo vengo planteando implementar la estrategia ‘Apagar paga’, como se denominó en 2015”, señaló el exministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta. A esta presión se suma el crecimiento de los vehículos eléctricos. En el primer semestre de 2026 se registraron 24.477 vehículos eléctricos en el país, un aumento de 235,5% frente al mismo periodo de 2025.

Retrasos en proyectos de generación y transmisión

El problema no está únicamente en la disponibilidad de agua. La capacidad del sistema para incorporar nueva generación también enfrenta limitaciones. Según el informe Perspectivas de la influencia de El Niño en el mercado eléctrico colombiano 2026-2027, publicado por Energy Valley, durante los últimos cinco años solo ha entrado en operación solo el 28% de los proyectos de generación que estaban previstos. El documento advierte que estos retrasos aumentan la vulnerabilidad del sistema ante un fenómeno fuerte de El Niño y plantea complementar la expansión de la generación con medidas para administrar el consumo. Le interesa: MinHacienda anuncia proyecto de ley de urgencia para conseguir $1,2 billones ante El Niño La presidenta de Acolgen, Natalia Gutiérrez, también alertó sobre el riesgo: “Colombia ha perdido su confiabilidad y el ‘colchón’ con el que normalmente operaba el sistema ya no existe. Si se presenta un verano fuerte, como se proyecta, tendremos muy poco margen para enfrentarlo”. Gutiérrez explicó que cerca del 7% de la energía proyectada para ingresar este año ha entrado en operación, mientras aproximadamente 60% de los proyectos de transmisión presenta demoras. “Es como si cada año hubiera más carros, pero las nuevas carreteras nunca se terminaran de construir”, expresó. Lo anterior ya se ha reflejado en la operación. Entre abril y junio, XM impartió 165 instrucciones para desconectar carga por limitaciones en la red eléctrica derivadas principalmente del aumento del consumo. “No fueron apagones nacionales, pero sí una señal de que la infraestructura ya está llegando a sus límites en algunos momentos y lugares”, afirmó Gutiérrez. Más noticias: Estos son los municipios de Antioquia con las mayores temperaturas de la temporada: uno alcanzó los 41,8 °C

El rol crítico de las plantas térmicas

Para preservar el agua disponible durante la temporada seca, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) ordenó al Centro Nacional de Despacho (CND) programar diariamente una cuota mínima de generación con combustibles fósiles. La medida permite trasladar una mayor parte de la demanda hacia las termoeléctricas y conservar reservas en las centrales hidroeléctricas. XM, además, solicitó a las plantas térmicas llevar su disponibilidad al máximo y evitar mantenimientos que no sean estrictamente necesarios. Actualmente, estas plantas generan en promedio 63 GWh diarios, pero se necesitarían alrededor de 95 GWh diarios para atender de manera confiable la demanda bajo las condiciones previstas. En algunos escenarios de menor disponibilidad de agua, ese nivel de generación térmica tendría que mantenerse hasta por 10 meses.

Impacto en el precio de la electricidad

John García Rendón, investigador de Energy Valley, centro avanzado de energía de Eafit, y de OMEGA (Observatory of Markets and Enterprises: Guidelines and Applications), explicó que sustituir generación hidráulica por térmica puede aumentar significativamente el precio de la electricidad. Durante los fenómenos de El Niño de 2015-2016 y 2023-2024, los precios máximos horarios llegaron a $2.000 y $1.500 por kilovatio hora, respectivamente. “Para las empresas, mayores costos de generación implican mayores costos de operación, dado que la energía es un insumo fundamental para la producción y el comercio”, anotó. Lea más: Gremios respaldan nuevas medidas del Plan Energía Ya y piden acelerar acciones para evitar un apagón El incremento puede reducir los márgenes de las compañías y generar presiones inflacionarias sobre otros bienes y servicios. También puede afectar directamente a los usuarios, debido a que la generación representa cerca del 40% del costo total de la electricidad para el consumidor final.

Medidas y plan de preparación en Colombia