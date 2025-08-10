Feria de las Flores 2025: estas son las cifras que dejaron algunos de los desfiles y conciertos

A falta del balance de hoy, con el evento más importante de la Feria, el Desfile de Silleteros, es indiscutible que esta fiesta paisa estuvo a reventar y en que los más de 200 eventos gratuitos nunca faltó gente.

Basta leer las cifras que diariamente entregaba la Alcaldía de Medellín. Por ejemplo, el primer día, el del concierto inaugural, hubo 50.000 asistentes en 10 eventos públicos y más de 500 artistas “llenaron de alegría la ciudad”, pero los números iban aumentando.

El 2 de agosto, cuando se realizó la Feria al ritmo de bicicleta y el Desfile de Silleteritos La Floresta, comenzó el parque infantil Zona que Suena, el Loops Festival Medellín Distrito Electrónico y la Plaza de Flores, se registraron más de 80.000 asistentes a 20 eventos públicos con más de 400 artistas.

Ya, para el domingo 3 de agosto, eventos como la Caminata Canina y el Desfile Avenida Primavera, además del inicio del Parque Cultural Nocturno, desbordaron las expectativas. Ese día se registraron más de 2.015.000 asistentes (sin sumar las más de 420.000 mascotas que participaron en la caminata), y todos en más de 15 eventos públicos.

El 4, 5 y 6 de agostos sumaron más de 200.ooo asistentes a cerca de 35 eventos públicos, pero otro día multitudinario fue el festivo 7 de agosto.