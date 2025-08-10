x

Feria de las Flores 2025: estas son las cifras que dejaron algunos de los desfiles y conciertos

Los más de 200 eventos que tuvo la fiesta anual de los paisas siempre tuvieron público. Los primeros balances son de una Feria de las Flores a reventar.

  • EL COLOMBIANO fue testigo de la gran asistencia de público en la Feria de las Flores. FOTO Manuel Saldarriaga
    EL COLOMBIANO fue testigo de la gran asistencia de público en la Feria de las Flores. FOTO Manuel Saldarriaga
Claudia Arango Holguín
Claudia Arango Holguín

Tendencias

hace 2 horas
bookmark

A falta del balance de hoy, con el evento más importante de la Feria, el Desfile de Silleteros, es indiscutible que esta fiesta paisa estuvo a reventar y en que los más de 200 eventos gratuitos nunca faltó gente.

Basta leer las cifras que diariamente entregaba la Alcaldía de Medellín. Por ejemplo, el primer día, el del concierto inaugural, hubo 50.000 asistentes en 10 eventos públicos y más de 500 artistas “llenaron de alegría la ciudad”, pero los números iban aumentando.

Lea: Juan Pablo Sánchez Martínez, con una silleta monumental, es el ganador absoluto del Desfile de Silleteros 2025

El 2 de agosto, cuando se realizó la Feria al ritmo de bicicleta y el Desfile de Silleteritos La Floresta, comenzó el parque infantil Zona que Suena, el Loops Festival Medellín Distrito Electrónico y la Plaza de Flores, se registraron más de 80.000 asistentes a 20 eventos públicos con más de 400 artistas.

Ya, para el domingo 3 de agosto, eventos como la Caminata Canina y el Desfile Avenida Primavera, además del inicio del Parque Cultural Nocturno, desbordaron las expectativas. Ese día se registraron más de 2.015.000 asistentes (sin sumar las más de 420.000 mascotas que participaron en la caminata), y todos en más de 15 eventos públicos.

El 4, 5 y 6 de agostos sumaron más de 200.ooo asistentes a cerca de 35 eventos públicos, pero otro día multitudinario fue el festivo 7 de agosto.

¿Cuántas personas asistieron al Desfile de Autos Clásicos y Antiguos 2025?

Las calles de Medellín se prepararon para recibir a los cerca de 390 vehículos que desfilaron para recordar esos carros familiares que acompañaron a varias generaciones. Este es uno de los eventos que más asistentes registran a lo largo de su recorrido y este año no fue la excepción.

Según las cifras de la Alcaldía, ese día hubo en las calles más de 1.300.000 personas que asistieron a los más de 15 eventos públicos, pero la mayoría se registró en el Desfile de Autos Clásicos y Antiguos que organiza la Fundación Museo del Transporte de Antioquia (FMTA) con el periódico EL COLOMBIANO. Fue un recorrido de 17 kilómetros que atravesó la ciudad.

No se han contabilizado aún los números del 8 y 9 de agosto, que tuvo eventos como los desfiles Héroes de la Patria, Chivas y Flores y el Súper Concierto con Juanes y Juan Luis Guerra, pero eso, sumado a los números que salgan del Desfile de Silleteros, seguro crecerán las cifras y se verificarán si las proyecciones que hizo la ciudad con la llegada de entre 55.000 y 60.000 pasajeros internacionales y entre 250.000 y 260.000 personas a la capital de Antioquia con una ocupación hotelera entre el 77% y el 81% fueron acertadas o si definitivamente se superaron con creces.

Lo que queda claro, a falta del balance final, es que esta es una fiesta multitudinaria que cada año se supera a sí misma y que dejó en este 2025 un listón muy alto para el próximo año.

