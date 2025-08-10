Juan Pablo Sánchez Martínez, con una silleta monumental, es el ganador absoluto del Desfile de Silleteros 2025

Uno de los momentos más esperados de la Feria de las Flores ya tuvo lugar. Pasado el mediodía de este domingo 10 de agosto, el jurado dio a conocer los nombres de los silleteros ganadores en cada una de las categorías, previo al emblemático desfile que da clausura a la tradicional fiesta paisa. Entre los 540 participantes fueron 70 finalistas, 10 en cada una de las 7 categorías.
El premio más importante, el de ganador absoluto, se lo llevó Juan Pablo Sánchez Martínez, quien fue el ganador también en la categoría monumental. Su silleta y todas las participantes quedarán expuestas varios días en Plaza Mayor.