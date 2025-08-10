Juan Pablo Sánchez Martínez, con una silleta monumental, es el ganador absoluto del Desfile de Silleteros 2025

Uno de los momentos más esperados de la Feria de las Flores ya tuvo lugar. Pasado el mediodía de este domingo 10 de agosto, el jurado dio a conocer los nombres de los silleteros ganadores en cada una de las categorías, previo al emblemático desfile que da clausura a la tradicional fiesta paisa. Entre los 540 participantes fueron 70 finalistas, 10 en cada una de las 7 categorías. Le puede interesar: Desfile de Silleteros 2025: todos los detalles sobre el evento central de la Feria de las Flores El premio más importante, el de ganador absoluto, se lo llevó Juan Pablo Sánchez Martínez, quien fue el ganador también en la categoría monumental. Su silleta y todas las participantes quedarán expuestas varios días en Plaza Mayor.

Finalistas para elegir al ganador absoluto. FOTO Manuel Saldarriaga

En las demás categorías se premiaron cinco silleteros, que se ubicaron del primer al quinto puesto, así: Categoría Emblemática 1. Diego Antonio Londoño Londoño 2. Teresa de Jesús Atehortúa Grisales 3. Alirio de Jesús Zapata Grajales 4. Ana María Alzate Alzate 5. José Miguel Zapata Ríos

Premiación silleta emblemática; de poncho rojo, el ganador del primer puesto, Diego Antonio Londoño Londoño. FOTO María José Chitiva

Categoría Tradicional 1. Carolina Londoño Sánchez 2. Luis Alfonso Rave Cruz 3. María Camila Zapata Ruiz 4. Juan Carlos Grajales Alzate 5. Liliana María Alzate

Premiación silleta tradicional; ganadora del primer puesto, Carolina Londoño Sánchez. FOTO María José Chitiva

Categoría Comercial 1. Mateo Londoño Ospina 2. Juan Camilo Atehortúa Guarín 3. Julián Darío Alzate Cárdenas 4. Carlos Alberto Hincapié Londoño 5. Natalia Andrea Grajales Alzate

Premiación silleta comerical; el ganador del primer puesto, Mateo Londoño Ospina. FOTO Captura de video

Categoría Artística 1. Laura Marcela Atehortúa Londoño 2. Francisco Orlando Quintero Londoño 3. Fabián Atehortúa Hincapié 4. Mauricio de Jesús Londoño Londoño 5. Carlos Alberto Londoño Atehortúa

Premiación silleta artística; la ganadora del primer puesto, Laura Marcela Atehortúa Londoño. FOTO Captura de video

Categoría Monumental 1. Juan Pablo Sánchez Martínez 2. Gladis Elena Londoño de Amariles 3. Jovanny Antonio Grajales Zapata 4. José Manuel Grajales Alzate 5. Edison Adrián Zapata Sánchez

Premiación silleta monumental; el ganador del primer puesto, Juan Pablo Sánchez Martínez. FOTO Captura de video

Categoría Infantil y Pioneros 1. Sebastián Quintero Flórez 2. Juan Camilo Zapata Zapata 3. Salomé Hernández Rojas 4. Mariana Ríos Grajales 5. Isabella Grajales Atehortúa

Premiación silleta infantil y pioneros; el ganador del primer puesto, Sebastián Quintero Flórez. FOTO Captura de video

Lea también: Medellín también llevó la Feria de las Flores a habitantes de calle en procesos de resocialización: así celebraron El ambiente en las calles por donde pasará el desfile es de alegría. A eso de las 7:00 a.m. comenzaron a llegar los silleteros a la estación industriales, que es el punto cero. Asimismo, casi desde las 8:00 a.m., ya habían personas en el puente de la estación del metro y en los costados de la vía, esperando ver en primera fila la belleza de esta tradición antioqueña.

Todo es para admirar. Los mismos silleteros se paraban para ver con detalle las silletas de los demás participantes, todos con la consideración de que este año también es muy difícil determinar cuál era la mejor. Los jurados, empezaron a hacer sus análisis entre las 9:00 a.m. y las 10:00 a.m., para tener argumentos y dar a conocer su decisión. Las silletas tienen temáticas muy variadas, como alusión a la tradición antioqueña, la familia, el cambio climático, la igualdad de género y el cumpleaños de Medellín, entre otras.

Así es el recorrido del Desfile de Silleteros

Tras conocerse a los ganadores se dará inicio a la edición número 68 del Desfile de Silleteros, el evento más esperado de esta semana que celebra y honra las tradiciones y la cultura antioqueña. A las 2:00 de la tarde, desde la Avenida Regional, a la altura de Bancolombia, partirán los 540 silleteros que, a lo largo de 2.5 kilómetros, contarán historias a través de silletas florales cargadas de simbolismo y dedicación.

El jurado tomó la decisión de los ganadores tras analizar criterios como las variedades y tipo de flores y follajes utilizados, la estética general y composición visual, el vestuario de los silleteros, y la creatividad aplicada en la forma, el emblema y el mensaje según los requerimientos de cada categoría.