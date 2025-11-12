Más de 40 espectáculos habrá este fin de semana en Santa Fe de Antioquia en el Festival Artes de la Calle

Durante cuatro días, del 14 al 17 de noviembre, 18 compañías de seis países llegarán al municipio del Occidente antioqueño para participar en el Festival Artes de la Calle, evento que celebrará su cuarta edición este año y que es organizado por la caja de compensación Comfama.

El objetivo de este evento es convertir el espacio público en el escenario principal de más de 40 espectáculos de teatro, danza y música que se presentarán este fin de semana. El festival es el último espacio cultural de este tipo que realizará Comfama en el 2025, dando cierre así a un año que tuvo nueva edición del Festival de Animación, el Festival de Filosofía y, más recientemente, el Festival de Teatro Comfama San Ignacio.

“Cerramos nuestra ruta de festivales del año con esta cuarta edición del Festival Artes de la Calle, que es la manifestación de un trabajo riguroso que combina la promoción del turismo cultural y el fortalecimiento de la identidad local, con la dinamización de la circulación artística regional. Proponemos una agenda que llenará las calles de este municipio patrimonial de color, vida y movimiento, mientras recibimos artistas de todo el mundo y exaltamos la labor esencial de los artistas locales. Nos emociona seguir fortaleciendo el ecosistema cultural del Occidente de Antioquia y aprendiendo de sus gestores culturales”, expresó Paola Mejía Guerra, responsable de Cultura en Comfama.