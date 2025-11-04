x

Este museo en el centro de Medellín tiene dos récords Guinness y está a punto de cerrar

Hace cuarenta años Abraxas Aguilar emprendió la tarea de hacer collage. Tiene más de cien mil en este museo del centro. Conoce su historia y cómo visitarlo.

    Abraxas Aguilar es artista y poeta. Fue candidato a la alcaldía de Medellín y a la presidencia de la república. Foto: Manuel Saldarriaga.
Ángel Castaño Guzmán
Tendencias

04 de noviembre de 2025
bookmark

A menudo se emplea la expresión “vida de película” para referirse a una existencia llena de contrastes, de peripecias. La verdad, pocas veces la frase acierta en el blanco. No es el caso de Abraxas Aguilar, un artista radicado en el centro de Medellín, cuya vida daría material para una película, una serie y un libro. No exagero: Abraxas tomó su nombre del dios de la antigüedad en el que se reconciliaban los contrarios, fue candidato a la alcaldía de Medellín, la gobernación de Antioquia, la presidencia de Colombia, desde hace cuarenta años cultiva el arte del collage, con una obras que -en sus cálculos- supera la cien mil imágenes. También es poeta, dramaturgo, abogado, gestor cultural y trans. Como si esto fuera poco, tiene dos récords Guinness, ambos por las piezas más grandes del mundo en su categoría: el collage y el libro collage.

A pesar de esto, los techos del museo de Abraxas están a punto de ceder por la lluvia y la falta de la reparación. “En su artículo, diga que todo lo que hay aquí hace parte del patrimonio de Medellín, pero que está a punto de perderse”, dice el artista mientras muestra los cuatrocientos metros cuadrados del museo, ubicado en la calle. 57 número 50a-3.

Aquí, en este espacio, está el trabajo de toda una vida, de alguien que se consagró a crear una obra de dimensiones que rayan con la hipérbole. “¿Usted sabe que es la infodemia?”, suelta Abraxas en un momento del recorrido. La gente se queda en silencio. “Se trata del exceso de información. Precisamente eso pasa en este museo”, se responde a sí mismo el artista nacido hace siete décadas en Medellín.

Este museo en el centro de Medellín tiene dos récords Guinness y está a punto de cerrar

El recorrido por el museo es sobrecogedor: cada centímetro de pared está lleno de collages. Hay cientos de collages sobre mesas y sillas. Algunos han sido convertidos en cuadros por otros pintores y otros están hechos con pedazos de pinturas que sus amigos le han dado a Abraxas. En este recorrido me acompaña el pintor Jorge Zapata y su manager, Teresita Rivera Ceballos. Le pregunto a Abraxas si tiene alguna obra de Jorge, que tuvo su taller en esta casa por más de diez años. Dice que sí, que está dispersa en los collages. Se me ocurre buscar alguno con los personajes de Zapata, pero cambio de idea pronto: una búsqueda así sería similar a la de encontrar una aguja en un pajar.

El recorrido culmina en un enorme patio, en cuyo fondo hay un pequeño escenario. Luego de leer un fragmento de una obra de teatro que escribió a mediados de los noventa, Abraxas cuenta que desde la pandemia las visitas al museo se han ido en picada. También aparece el pensamiento de qué pasará con todo esto en el instante en que él ya no esté en este plano de la realidad. La magia de este museo está en Abraxas, en su conversación rápida, culta.

A fin de cuentas, en la historia hay artistas cuya mayor obra fue su propia vida. A riesgo de caer en una generalización, pienso que eso le ocurre a Abraxas. En todo caso, eso no es óbice para que la gente se interese en este sitio y lo incluya en sus recorridos por el centro, ese polo cultural que no se cansa de asombrar al visitante y al foráneo.

Las visitas al museo se agenda con un día de anticipación llamando al 3222100374.

Preguntas sobre la nota:

¿Por qué podría cerrar el museo de Abraxas Aguilar?
El edificio presenta daños estructurales y filtraciones por la lluvia que amenazan su conservación.
¿Qué obras se pueden ver en el museo?
Más de cien mil collages elaborados por Abraxas, muchos hechos con fragmentos de obras de otros artistas locales.
¿Dónde queda el museo Guinness de Medellín?
Está en la calle 57 #50A-3, en pleno centro de Medellín, a pocos minutos del Parque Bolívar.
