Festival Internacional de Clarinete UdeA, el evento que celebra uno de los instrumentos más importantes de la música colombiana

En 2025, el Festival Internacional de Clarinete de la Universidad de Antioquia llegó a su novena edición. Durante cuatro días de programación, estudiantes, expertos y aficionados se reunirán para adentrarse en el vasto mundo musical de este instrumento.
El evento cuenta con más de 30 actividades entre las que se destacan clases maestras con músicos internacionales de países como de Chile, Guatemala y Perú; charlas sobre la historia y las figuras destacadas del clarinete en Antioquia y Colombia, y conciertos gratuitos abiertos a todo el público al finalizar cada uno de los días del Festival.
Esta iniciativa nació en 2016 con el fin de crear un espacio académico e inclusivo para los estudiantes de Música con énfasis en clarinete de la UdeA. Sandra Sánchez Cuervo, docente de la Universidad y coordinadora del Festival, cuenta que el evento “paulatinamente se fue ampliando a otros espacios y en este momento no solo cobija a clarinetistas de la ciudad, sino de la región”.
En total, hay 150 colaboradores detrás de la organización del evento, mientras que este año cuentan con la participación de 95 artistas.