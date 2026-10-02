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El Festival El Perpetuo Socorro tendrá conciertos gratuitos, arte y gastronomía este sábado en Medellín

Estados Alterados, la banda paisa de rock, será quien cierre la agenda musical del evento cultural y creativo. El ingreso al festival es gratuito con inscripción previa.

  • Diversos artistas y agrupaciones musicales se presentarán en la edición 13 del Festival El Perpetuo Socorro. FOTO: Esneyder Gutiérrez.
    Diversos artistas y agrupaciones musicales se presentarán en la edición 13 del Festival El Perpetuo Socorro. FOTO: Esneyder Gutiérrez.
El Colombiano
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hace 6 minutos
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Este sábado se llevará a cabo la edición número 13 del Festival El Perpetuo Socorro, que reúne música, baile, gastronomía, arte y diseño. Habrá doce horas continuas de programación con entrada libre.

Este evento busca poner en escena la diversidad de propuestas creativas de este distrito cultural ubicado en una zona que durante décadas estuvo asociada principalmente con talleres de mecánica, venta de repuestos y actividades industriales.

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Uno de los puntos centrales del festival estará en la calle 35 con carrera 48. Allí la programación musical comenzará a las 3:00 p. m. con Amal. A las 4:30 p. m. llegará Todo por impulso: Volaré, una propuesta de danza aérea y circo contemporáneo de X Metro. Luego será el turno de Flood, a las 5:00 p. m., y Jero y Yo, desde las 5:50 p. m.

La programación continuará con Anlly & El Trópico y Komba, antes del cierre a cargo de Estados Alterados, que se presentará entre las 9:00 y las 10:00 p. m. Pero el escenario principal será solo uno de los puntos de encuentro. En otros lugares del barrio habrá actividades relacionadas con música, arte, diseño, gastronomía y bienestar.

Por ejemplo, en Calle 35 - Entrada 1 se realizarán actividades como Sandiego a cielo abierto: Elena y pista de triciclos, Shop Efecto, ilustración en vivo con Alejo Giraldo y un concierto de piano de Sergio Henao. En Mattelsa estarán disponibles la tienda y el café, mientras que en el parqueadero habrá un sound healing con Yamaha y una ceremonia de cacao de Marce Diosa x Almacentro.

La Galería José Amar, que también hace parte del distrito creativo y cultural, tendrá la exposición Naturaleza suspendida, además de una visita guiada y la actividad Retratos rápidos, con Emmanuel Rendón. En Calle Juntos habrá Jamming x Sonido Perpetuo, un muro de escalada, juegos, una hora del cuento, collage, talleres creativos e impresión en vivo.

La programación también llegará a Bodega/Comfama, con exposiciones, actividades culturales, muestras gastronómicas, música, karaoke en lengua indígena, talleres creativos y espacios para marcas.

Por otra parte, hay varias recomendaciones que hacen los organizadores del evento para aquellos que vayan a asistir. Como una de sus apuestas es crear conciencia ambiental, la idea es que los participantes lleven un termo o recipiente reutilizable. También se invita a evitar los plásticos de un solo uso, llevar una bolsa reutilizable para las compras y separar correctamente los residuos.

Para los desplazamientos, la recomendación es utilizar bicicleta o las diferentes rutas del Sistema Metro. Esta sugerencia la extiende la Alcaldía de Medellín ya que el sábado habrán cierres en la zona por el evento. Las restricciones serán sobre la calle 35, entre las carreras 50, Palacé, y 46, sin afectar la carrera 48, Abejorral. También habrá cierre en la carrera 46 entre las calles 34 y 35. Los cierres van hasta las 08:00 a. m. del domingo.

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El ingreso al festival es gratuito con inscripción previa. Para conocer la programación completa y el paso a paso para el registro, puede consultar las redes sociales oficiales de El Perpetuo Socorro.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué artistas se presentarán en el Festival El Perpetuo Socorro 2026?
La programación del escenario principal incluye a Amal, Flood, Jero y Yo, Anlly & El Trópico, Komba y Estados Alterados. También habrá presentaciones de danza, circo contemporáneo, piano, música y otras actividades en distintos espacios del barrio.
¿Qué vías estarán cerradas por el Festival El Perpetuo Socorro?
Los cierres estarán en la calle 35, entre las carreras 50, Palacé, y 46, sin afectar la carrera 48, Abejorral. También habrá cierre de la carrera 46 entre las calles 34 y 35. Las restricciones se mantendrán hasta las 8:00 a. m. del domingo.
¿Cómo inscribirse al Festival El Perpetuo Socorro y cuánto cuesta la entrada?
El ingreso al festival es gratuito, pero requiere inscripción previa que puede realizarse en el sitio web de Cultura Comfama.
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