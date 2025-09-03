La Fifa iniciará venta de boletería para el Mundial de Norteamérica 2026; cuándo y cómo comprar

La Fifa iniciará este mes el proceso de venta de entradas para el Mundial de Norteamérica 2026, con precios iniciales de asientos individuales desde 60 dólares para los partidos de la fase de grupos hasta un máximo de 6.710 dólares para asientos exclusivos o finales. Estos precios fluctuarán según la demanda. Le puede interesar: El contundente mensaje de James Rodríguez a todos los hinchas de Colombia para lograr clasificar al Mundial vs. Bolivia Los aficionados podrán comprar entradas para partidos individuales y para estadios puntuales, así como paquetes específicos para cada selección, informó este miércoles el organismo rector del fútbol mundial tras anunciar el calendario de la primera etapa de ventas. Y es que, por primera vez en la historia, 48 equipos nacionales jugarán la Copa del Mundo que organizarán Estados Unidos, Canadá y México del 11 de junio al 19 de julio del año próximo, por lo que en las Eliminatorias aumentaron los cupos de clasificación. “Estamos a diez meses de que arranque la Copa Mundial de la FIFA 26, y nos entusiasma iniciar la primera fase de venta de boletos. Este es un hito importante rumbo a un acontecimiento histórico, y estamos listos para recibir a millones de aficionados en Norteamérica el próximo junio”, afirmó Heimo Schirgi, Director General de Operaciones de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en un comunicado.

¿Cuándo y como adquirir las boletas para el Mundial? Hay varias etapas

Los aficionados que poseen una tarjeta Visa pueden registrarse para obtener una FIFA ID en el sitio web del organismo (ingresa dando clic aquí) y participar en un sorteo de preventa que se realizará del 10 al 19 de septiembre. Los seleccionados mediante el sorteo aleatorio de preventa podrán solicitar la compra de entradas a partir del 1 de octubre. La venta tendrá un límite de cuatro ingresos por persona por partido, y nadie podrá comprar más de 40 tiquetes para todo el torneo. “Hoy comienza la cuenta regresiva para la Copa Mundial de la FIFA 26, y los titulares de tarjetas Visa tienen la primera oportunidad de dar el primer paso hacia los estadios”, detalló Frank Cooper III, director de Marketing de Visa.

La compra de boletería para el Mundial 2026 contará con varias etapas en la plataforma oficial. FOTO: FIFA

Otra venta de entradas se lanzará en los próximos meses y se espera que la inscripción para la segunda fase se realice del 27 al 31 de octubre, con ventas desde mediados de noviembre hasta principios de diciembre. La tercera fase comenzará poco después del sorteo del Mundial, a celebrarse en Washington el 5 de diciembre, y los aficionados podrán presentar solicitudes para partidos específicos. “Nuestra colaboración con la FIFA nos permite brindar a la afición acceso anticipado a boletos y la tranquilidad de contar con un pago seguro y sin complicaciones. El viaje hacia la Copa Mundial de la FIFA 26 empieza aquí, y empieza con Visa”, concluyó el director Cooper III en el comunicado.

Argentina fue el campeón del Mundial de Catar 2022. FOTO: FIFA

Con la llegada del certamen en junio de 2026, siendo esta la última etapa, todos los hinchas podrán comprar los boletos restantes por orden de llegada y claramente, hasta agotar el aforo. Las autoridades aseguraron que no quieren que suceda los mismos desmanes que en la final de la Copa América 2024 entre Colombia y Argentina, por entrar al estadio. La Fifa anunció en un comunicado que planea ofrecer productos adicionales, como entradas para aficionados que deseen sentarse con otros fanáticos del mismo equipo e ingresos condicionales para hinchas que deseen reservar un lugar en las posibles rondas eliminatorias. Además, el organismo también lanzará una plataforma oficial de reventa (ingresa dando clic aquí) en caso de que personas que ya hayan comprado de manera legal y no puedan asistir por cualquier motivo, puedan vender sus entradas de igual forma, legal y sin problemas.

¿Como participar en el sorteo de Visa?

El sorteo preferente de Visa está sujeto a las Reglas Oficiales del sorteo preferente de Visa disponible en FIFA.com/boletos. Los participantes deben ser mayores de 18 años y no se requiere hacer ningún pago para registrarse ni para resultar ganador. En el momento en la que los aficionados se registren para el sorteo preferente de Visa, esto no afecta las probabilidades de quedar seleccionados. Tras un proceso de selección aleatoria, los ganadores recibirán una notificación por correo electrónico a partir del próximo 29 de septiembre. Luego, desde la Fifa, les asignaran una fecha y hora para adquirir los boletos (sujetos a disponibilidad) y después el periodo de asignación de horarios dará inicio el 1 de octubre. Por eso es importante la siguiente aclaración que hizo la entidad.

Aficionados de la Selección Colombia en el estadio de Barranquilla. FOTO: FIFA