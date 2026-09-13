Enric Mas, nuevo campeón de la Vuelta a España; Colombia también celebró con Santiago Buitrago

Después de diez años, desde que Nairo Quintana salió campeón, el Team Movistar volvió a ganar la Vuelta a España. La racha la cortó este domingo el local Enric Mas, quien se consagró por primera vez en una ronda de tres semanas.
Luego de ser segundo en las ediciones de 2018, 2021 y 2022, y tercero en 2024, Mas le entregó a su país un título que no alcanzaba desde 2014, cuando Alberto Contador se impuso por tercera vez en la carrera.
El propio Contador había asegurado años atrás que Mas sería su sucesor en una nación ciclista que acababa de cerrar una época dorada con otros ilustres nombres, como Alejandro Valverde y Joaquim ‘Purito’ Rodríguez. La afición local proyectó sobre Enric una exigencia mayor, pero, al no replicar ese estilo ultraofensivo de Contador y quedarse cerca de grandes victorias, los fanáticos comenzaron a cuestionarlo.
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Pero después de esos momentos adversos, Enric fue aplaudido este domingo en Granada, donde se consagró campeón de la edición 81 de la Vuelta a España. La última etapa, de 112 kilómetros, la ganó el noruego Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility), quien sumó su sexta victoria profesional, la primera en el WorldTour y la primera del año, luego de seis segundos lugares en la temporada, dos de ellos en esta Vuelta.
En la clasificación general, Mas superó por 2 minutos y 15 segundos al esloveno Primož Roglič (Red Bull-Bora-Hansgrohe) y por 2:44 al austriaco Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team).