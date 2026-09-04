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Finalizó primera parte de indagatoria a Uribe por masacres en Antioquia, ¿qué sigue?

Se espera que el exmandatario acuda a otras dos sesiones más de indagatoria; posteriormente, la Fiscalía decidirá si le formula cargos.

  • Expresidente Álvaro Uribe. Foto: Colprensa
    Expresidente Álvaro Uribe. Foto: Colprensa
Colprensa
hace 2 horas
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Después de cuatro horas, finalizó en la Fiscalía la primera sesión de indagatoria al expresidente Álvaro Uribe por las masacres de ‘El Aro’ y ‘La Granja’.

Fuentes cercanas al caso confirmaron que esta no será la única sesión que tendrá que rendir el expresidente. Están por confirmarse las fechas en que se realizarán dos sesiones más.

Uribe fue denunciado hace más de 20 años por su presunta participación en las masacres de ‘El Aro’ y ‘La Granja’. En el proceso fue incluido el testimonio del exparamilitar, Francisco Villalba, quien posteriormente fue asesinado.

Entérese: Detalles de lo que dijo Salvatore Mancuso antes de la indagatoria a Uribe por masacres en Antioquia: “no me consta”

A su llegada al búnker, a las 8:00 de la mañana, el exmandatario leyó un corto comunicado en el que se defendió de todas las acusaciones de las que, según aseguró, ha sido víctima. Además, recordó la sentencia que la justicia impuso contra su hermano, Santiago Uribe, por haber sido señalado como jefe del grupo paramilitar Los Doce Apóstoles.

“Con el dolor de la injusta condena de mi hermano, un finquero básico, de valores morales, condenado por quienes no supieron de él más allá de las opiniones de sus acusadores, el mismo comité de mis adversarios políticos”, sostuvo.

Añadió que este nuevo proceso se suma a las diferentes acusaciones de las que ha sido víctima, entre ellas, el proceso por soborno de testigos, cuya decisión actualmente está en manos de la Corte.

“Creí que le había servido a la Nación, pero hoy acudo a decir que no he sido asesino”, concluyó el mensaje leído por el expresidente.

Continúe leyendo: Santiago Uribe pagará su condena en una guarnición militar de Rionegro

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué sigue para Álvaro Uribe después de la indagatoria por El Aro y La Granja?
Después de esta primera sesión, el expresidente deberá acudir a otras dos jornadas de indagatoria, según la información del caso. Una vez termine esta etapa, la Fiscalía deberá determinar si formula cargos en su contra.
¿Cuándo serán las próximas indagatorias de Álvaro Uribe por El Aro y La Granja?
Están pendientes de confirmarse las fechas de las otras dos sesiones de indagatoria que deberá cumplir Álvaro Uribe dentro de la investigación por las masacres de El Aro y La Granja.
¿Qué puede decidir la Fiscalía después de escuchar a Álvaro Uribe en indagatoria?
Una vez concluya la etapa de indagatoria, la Fiscalía deberá evaluar los elementos que hacen parte del expediente y decidir si existen fundamentos para formular cargos contra el expresidente.
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