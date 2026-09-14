Este lunes será imputada Laura Sarabia por ‘chuzadas’ a Marelbys Meza: así relató la exniñera lo que ocurrió

El capitán habría dicho al ente acusador que, cuando llegaron a la casa de la funcionaria a investigar el robo, pudo escuchar una conversación entre Sarabia y el coronel Carlos Feria, en ese momento jefe de la seguridad presidencial. Allí, Sarabia le habría ordenado cambiar su esquema de seguridad y hacerle una prueba de polígrafo a Marelbys Meza.

Para imputar a la exfuncionaria, la Fiscalía cuenta con varios testimonios; entre ellos, el del capitán de la Policía, Óscar Leandro Mojica , quien habría asegurado que fue Sarabia quien dio la orden de realizar prueba de polígrafo a Marelbys .

A Sarabia el ente acusador le imputará los delitos de abuso de función pública y constreñimiento ilegal agravado , por hechos ocurridos entre el 27 y el 29 de enero de 2023, luego de la pérdida de una maleta que contenía documentos y dinero.

La Fiscalía imputará este lunes a Laura Sarabia por el caso del polígrafo al que fue sometida Marelbys Meza, quien para entonces trabajaba como niñera en la vivienda de la exjefa de gabinete presidencial.

En entrevista con Los Informantes, Marelbys recordó lo que sucedió cuando fue acusada de la pérdida de la maleta.

En su relato, la entonces empleada contó que al llegar al apartamento encontró a varias personas esperándola, entre ellas policías y personas con bata blanca. Según dijo, Andrés, el esposo de Sarabia, la llevó aparte y le habló de la supuesta pérdida de una gruesa suma de dinero.

“Mari, acá toda esta gente es porque aquí se perdió una gruesa suma de dinero. Dime si tú la cogiste y, si tú me dices que la cogiste, pues yo paro todo esto y no pasó nada, me devuelves la plata”, le dijo.

Meza aseguró que negó haber tomado el dinero. Sin embargo, dijo que posteriormente uno de los policías la señaló directamente por el supuesto robo de 150 millones de pesos.

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“Es que usted se robó 150 millones de pesos, devuelva la plata porque usted se la robó”.

La mujer también puso en duda que realmente se hubiera perdido la maleta. “El maletín nunca se perdió, el maletín ahí estaba”, aseguró en su declaración, en la que sostuvo que las autoridades le tomaron huellas y muestras tanto del maletín como de sus manos.

En la entrevista, Meza aseguró que aceptó someterse al examen porque, según le dijeron, negarse podía ser interpretado como una señal de culpabilidad.

“Le manda a decir la doctora que si usted cogió algo de plata, pues que tranquila, no pasa nada, pero que le devuelva el resto”, relató que le dijeron.

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Meza agregó además que, antes de la prueba, escuchó que alguien habría dicho que ella tenía que reprobarla: “Ella tiene que perder el polígrafo sí o sí”.

Todo ocurrió, según su relato, sin que su familia supiera dónde estaba. “Nadie sabía que yo estaba haciendo un polígrafo, a mí me han podido desaparecer”, afirmó.

Hoy por hoy, cuando han pasado más de dos años, Marelbys sigue sin saber qué fue lo que pasó. Aseguró que nunca entendió por qué Sarabia tomó esas medidas contra ella, pues, según dijo, hasta entonces no había tenido problemas con la funcionaria.

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“Yo siempre me he preguntado por qué Laura me hizo esto. Yo nunca tuve un inconveniente con ella, nunca”, dijo.

Contó que su vida es muy distinta a la que llevaba cuando trabajaba para Sarabia. “Mi vida hoy es hacer empanadas, hacer hayacas, hacer pasteles y las personas que me conocen me hacen pedido”, relató.