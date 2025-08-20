La Fiscalía tiene interceptado el celular del gobernador Andrés Julián Rendón

La línea telefónica del gobernador de Antioquia Andrés Julián Rendón fue interceptada. Durante por lo menos 71 días, la Fiscalía General de la Nación ha tenido acceso a las conversaciones privadas de por lo menos diez personas, incluyendo miembros activos del gabinete departamental, exfuncionarios de la alcaldía de Rionegro y excontratistas.
El ente acusador estaría desplegando los medios a su alcance para mantener vivo el caso por la construcción de dos CAI en el municipio de Rionegro. El mismo caso que surgió en plena época electoral en 2023, cuando Rendón competía contra el candidato Luis Pérez. Si bien, el caso lo reveló una veeduría ciudadana en medios políticos consideran que detrás de la denuncia estaría Pérez, reconocido por empapelar en juzgados a sus contendores. El caso que había entrado en un letargo, revivió tras la llegada de Luz Adriana Camargo como fiscal general.
Las interceptaciones se conocieron el pasado 23 de julio, cuando la fiscal cuarta delegada ante la Corte Suprema, Diana Yolima Niño Avendaño, pidió pista para avalar su legalidad ante un juez.
La fecha no es un dato menor, resulta que apenas un mes antes de que se realizaran esas diligencias fue que la fiscal Camargo visitó Medellín y se convirtió en el centro de una sonada controversia cuando se refirió al gobernador Rendón como “imputado”, pese a que su caso está en etapa de indagación.