Fiscalía pedirá declarar el magnicidio de Miguel Uribe como crimen de lesa humanidad

El abogado Víctor Mosquera, representante de la familia de Miguel Uribe Turbay, aseguró que la Fiscalía buscará que el magnicidio del político de 39 años sea declarado como crimen de lesa humanidad. Este hecho permitiría que el proceso no prescriba en el tiempo hasta dar con todos los responsables.

“Este crimen debe ser catalogado como crimen de lesa humanidad, según los estándares del derecho Internacional Penal. Este no fue un ataque aislado, sino sistemático contra un líder de la oposición, hay temas políticos y no simplemente terceros que querían afectar a una persona. Querían afectar a un partido político: el Centro Democrático”, señaló Mosquera en diálogo con RCN.

Miguel Uribe Londoño, padre del líder asesinado, pidió durante el sepelio que el crimen de su hijo fuera catalogado como de lesa humanidad. Aseguró que es necesario dar con el paradero de todos los responsables para que se conozca la verdad.

“No es casualidad que este ataque terrorista, un magnicidio que se constituye como un delito de lesa humanidad, haya ocurrido justo cuando Miguel estaba levantando su bandera de lucha: una Colombia que vuelva a tener seguridad, pues solo con seguridad tendremos paz”, señaló Uribe Londoño.

Mosquera reconoció que ha adelantado varias reuniones con la Fiscalía y aseguró que el ente acusador comparte la visión de que el crimen no debe prescribir en el tiempo.

“Faltan por capturar a los determinadores o autores intelectuales y es por eso que se debe ya extender esta investigación como crimen de lesa humanidad. Se debe desarrollar esa línea, que dio a conocer el ministro de Defensa, sobre la participación de alias el Zarco”, apuntó Mosquera.

EL COLOMBIANO ya contó que informes de inteligencia de la Policía señalan a la Segunda Marquetalia como posible responsable de este crimen. La orden habría sido ejecutada por José Aldinever Sierra, alias Zarco Aldinever, jefe militar de ese grupo ilegal. Ese hombre habría muerto en medio de una emboscada del ELN en la frontera venezolana.

El abogado Mosquera afirmó que ha recibido el respaldo de la OEA y de la CIDH en el reclamo para que se dé con el paradero de todos los responsables de este crimen. Un paso más para declarar el crimen como de lesa humanidad.