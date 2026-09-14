Así ha sido el camino de Flor de Lava, la banda de amigas que llegó por primera vez al Festival Cordillera

Hace tan solo unos años, cada una de las integrantes de Flor de Lava tenía una carrera musical en solitario, pero tras un encuentro entre amigas decidieron que, a pesar de los miedos, podían crear una banda que lo cambiara todo.
Este domingo, después de varios años de trabajo juntas, llegaron por primera vez al Festival Cordillera, en Bogotá. En conversación con EL COLOMBIANO, Brina Quoya, María McCausland, Pilar Cabrera y Sabi Satizábal hablaron sobre lo que significó debutar en uno de los festivales más importantes del país, el impacto que ha tenido El velo se cayó entre las mujeres que las escuchan y los planes que tienen para llevar su propuesta a nuevos escenarios dentro y fuera de Colombia.