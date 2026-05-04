Formularon cargos contra edecán de la Presidencia por presunto acoso sexual: “no la voy a dejar ascender”

El testimonio de la oficial de la fuerza pública (y las pruebas del mismo) que abrió la investigación contra el mayor del Ejército, Sammy Hernesto Rodríguez Lemus el pasado noviembre no solo conmocionó a la opinión pública, sino que puso sobre la Procuraduría —entidad que lleva el caso— la presión de celeridad que requiere una denuncia de tal calibre. Así fue: en la mañana de este 4 de mayo, el ente mencionado formuló cargos en contra del Edecán.

Los hechos de la denuncia se remontan al 13 de mayo de 2025, cuando la oficial del municipio de Bucaramanga aceptó llevar a Rodríguez en su auto. El mayor iba, al parecer, en estado de alicoramiento. Mientras que a la denunciante la acompañaba su hijo.

En mitad del recorrido, el hombre empezó a tocarle el hombro y le dijo: “usted sabe hacer rico el amor”. La oficial pidió que parara, que la respetara e intentó apartar su mano. Sin embargo, el hombre bajó la misma hacia su pecho, donde tocó sus senos. El hijo de la mujer, menor de edad, solo miraba la escena con miedo.

El edecán Rodríguez también lo atacó a él. “En ese momento me dice ‘ese el que está ahí es su esposo’ y yo le digo que respetara que era mi hijo... en ese momento procedió a intentar tocar a mi menor hijo de forma inapropiada... toda esta situación en presencia de mi menor hijo que se encontraba aturdido y atemorizado”, narró la denunciante.