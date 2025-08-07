Fuerza Regida llegará por primera vez a Medellín para el Súper Concierto de la Feria de las Flores

El sábado 9 de agosto de 2025, a las 7:00 p.m., el Estadio Atanasio Girardot será el escenario del Súper Concierto de la Feria de las Flores. La cita reunirá a un cartel de artistas nacionales e internacionales que garantizará una noche de música, baile y fiesta para todos los asistentes.

El espectáculo contará con la participación de Juan Luis Guerra, Juanes (quien ese día celebrará su cumpleaños sobre el escenario), Blessd, Fuerza Regida, Víctor Manuelle y Nelson Velásquez. La diversidad de géneros promete una velada con sonidos que irán desde el merengue y la bachata hasta el vallenato, el reguetón y la música regional mexicana.

Uno de los momentos más esperados será el debut en escenarios colombianos de Fuerza Regida, agrupación mexicoamericana que se ha convertido en referente de la música regional mexicana con fusiones de rap, hip-hop y corridos. Su visita marca un hito para sus seguidores en el país, quienes hasta ahora solo habían tenido contacto con su música a través de grabaciones y colaboraciones.

En conversación con EL COLOMBIANO, los integrantes de la banda expresaron su entusiasmo por esta primera presentación en el país: “Colombia fue el primer país de Latinoamérica que nos ha dado el apoyo más grande. Estamos agradecidos y contentos de darles un concierto completo”, dijeron.

Su propuesta musical se caracteriza por unir dos universos: el hip-hop y la música mexicana. Sobre este sello distintivo, explicaron: “Desde niños siempre teníamos en el teléfono un corrido y luego una canción de hip-hop como Tupac. Poder traer a esos dos mundos juntos ha sido un sueño y una meta”.