Revelan los primeros tesoros que Colombia recuperó del histórico galeón San José, hundido en el mar Caribe

Monedas de oro, un cañón y una taza de porcelana. El gobierno dio a conocer los primeros objetos recuperados del emblemático galeón español San José, hundido en el siglo XVIII en el Caribe con un tesoro invaluable.

A ocho años del histórico hallazgo y entre pugnas internacionales sobre la propiedad de las reliquias, la autoridad arqueológica mostró las primeras cinco piezas extraídas de la embarcación: un cañón, una taza de porcelana con algunos fragmentos de este material y tres monedas de oro y bronce.

El tesoro, cuyo valor se estima en miles de millones de dólares, está allí desde junio de 1708, cuando el barco de vela fue emboscado y derribado por un escuadrón inglés.

Se trata de una “recolección superficial” de piezas con el objetivo de “comprender mejor los comportamientos que los materiales podrían tener una vez se expusieran al oxígeno”, dijo Alhena Caicedo, directora del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH).