ISA pagará $1.090 por acción y distribuirá $1,2 billones en dividendos a sus accionistas

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Esta cifra, que equivale al 50% de la utilidad neta obtenida en el ejercicio 2025 , que “consolida la confianza de los inversionistas en la gestión financiera de la transportadora”, dijo la junta.

Tras la sesión, se confirmó la aprobación de un dividendo ordinario de $1.090 por acción , lo que representa un desembolso total de $1,2 billones.

La Asamblea General de Accionistas de Interconexión Eléctrica S.A. (ISA) dio luz verde oficial a la propuesta de distribución de utilidades para el presente año.

Además del dividendo, los accionistas ratificaron la constitución de una reserva para el fortalecimiento patrimonial por un valor de $1.206.879 millones.

Con este movimiento, la asamblea asegura que la empresa cuente con el respaldo necesario para cumplir con “sus compromisos de inversión ya adquiridos y mantenga su solidez financiera, permitiendo que la expansión operativa no se vea comprometida por el flujo de caja destinado a los dividendos”.

El esquema de pagos aprobado establece una hoja de ruta para el resto del año. Los accionistas recibirán un primer abono equivalente al 20% del total el próximo 27 de mayo de 2026. El 80% restante, que constituye el grueso de la utilidad repartida, será cancelado el 16 de diciembre de 2026.

En términos de distribución, el Estado colombiano y sus entidades territoriales se perfilan como los grandes beneficiarios de la jornada. Ecopetrol, como accionista mayoritario con el 51,4% de la propiedad, recibirá un total de $620.725 millones.

Por su parte, las Empresas Públicas de Medellín (EPM) percibirán $106.520 millones.

El grupo de inversionistas privados, que incluye a miles de ciudadanos y fondos de pensiones, recibirá un monto agregado de $480.124 millones.

Asimismo, la aprobación deja en firme las fechas críticas para el mercado de valores. Los inversores interesados en percibir estos rendimientos deberán tener en cuenta los periodos ex-dividendo, para el pago de mayo, este comprenderá entre el 21 y el 26 de mayo, mientras que para el pago de diciembre, el periodo se activará del 10 al 15 de diciembre.

Durante estos días, las acciones negociadas en la Bolsa de Valores de Colombia no otorgarán el derecho al cobro de la cuota inmediatamente posterior.

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