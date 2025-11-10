Así se escribieron los libros ganadores de premios MinCultura 2025 de novela y cuento

El escritor y periodista David Eufrasio Guzmán afirmó que las lecturas en voz alta que su padre le hacía –de algunas de las obras de la literatura universal– fueron cruciales para alentar su vocación literaria. Este año su libro Animales de familia, publicado por Angosta, recibió el Premio Nacional de Cuento del Ministerio de Cultura, laurel otorgado por un jurado conformado por Claudia Arroyave, Yijhan Rentería y Eduardo Antonio Parra.

Guzmán le contó a EL COLOMBIANO que Animales de familia surgió de manera espontánea, sin una intención inicial de convertir los relatos en un libro. “Empecé escribiendo los cuentos sin saber que iba a hacer un libro. Iba anotando ideas de mi experiencia en el campo. Yo me fui a vivir al campo con mi esposa más o menos en 2017, luego de haber sido toda la vida citadino”, contó.

El cambio de entorno fue decisivo en su proceso creativo. “Uno piensa que el campo es muy paradisíaco, pero allá también encuentra sus ruidos y su crueldad. Me fui buscando silencio y concentración, y sí me sirvió estar alejado de la vida cultural y social de Medellín”, explicó. Su relación con los animales se volvió entonces un tema central: “Mi relación con los animales empezó a ser muy intensa. Había vacas, gallinas, gatos... y de ahí salieron las historias”.

A partir de esas experiencias, Guzmán notó un patrón en sus textos: “Llegó un momento en el que dije, ‘Ve, tengo como cuatro cuentos y en cada cuento hay un animal’. Entonces pensé en un animalario íntimo, en animales de mi infancia o juventud. Empecé a descubrir qué me querían decir esos animales de diferentes momentos de mi vida o de personas importantes para mí”.

El libro, compuesto por doce cuentos, fue finalista en un concurso de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. “Eso fue un espaldarazo muy bueno. Mario Jursich fue uno de los jurados y me dijo que el libro tenía potencial. Después de eso, lo reescribí mucho, saqué algunos cuentos y entraron otros nuevos”, recordó.

El manuscrito terminó en manos de la editora de Angosta Editores. “Me gusta el catálogo de cuento de Angosta y me parecen bonitos los libros. Les presenté el manuscrito y les gustó. Hubo un proceso de edición de algunos meses y justo dio para la Filbo de 2023”, explicó. El libro tuvo buena acogida: “Creo que acá en Medellín se movió bien, en esos círculos literarios pequeños. Y ya con este premio no sé si se va a mover más”.

Sobre el Premio Nacional de Cuento, contó que fue una sorpresa. “Yo no estaba muy pendiente de eso. Fue Angosta la que me dijo: ‘Está esta convocatoria abierta. Presentémonos’. Me metí en la convocatoria, reuní los papeles y lo presenté. Se me había olvidado que eso estaba concursando y un amigo me avisó que había ganado”. El premio, que incluye un reconocimiento económico y la posibilidad de participar en ferias literarias, se suma a la trayectoria del autor, quien combina la escritura con el dibujo y la docencia.

En este punto, David Eufrasio reconoce que la Agencia Pinocho y Universo Centro fueron sus escuelas de escritura, en particular con el registro del periodismo. “La Agencia Pinocho era como un periódico de juguete, sin jefe, con posibilidad de experimentar. Y con Universo Centro aprendí al lado de Alfonso Buitrago y Pascual Gaviria. Pascual fue mi primer editor, el primero que me publicó algo”, recordó.

Entre sus influencias literarias, el autor menciona a Rudyard Kipling, Gustave Flaubert, Gabriel García Márquez, Horario Quiroga, Felisberto Hernández y Luis Miguel Rivas. “Esos autores me marcaron. Creo que todo ese camino me fue llevando a la escritura”, afirmó.

Actualmente, trabaja en una novela y experimenta con la mezcla de texto y dibujo. “Este premio me va a acelerar el regreso al teclado porque estaba un poco desencantado. También me gusta mucho el retrato y tengo ideas para novelas gráficas o historietas”, comentó.