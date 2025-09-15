x

Estos son los principales ganadores de los Premios Emmy a lo mejor de la televisión y las plataformas

Entre los más ganadores están las series Adolescencia, The Studio y The Pitt.

  • La serie de Netflix Adolescencia fue la gran ganadora de la noche con seis premios. Foto Getty.
    La serie de Netflix Adolescencia fue la gran ganadora de la noche con seis premios. Foto Getty.
Agencia AFP
hace 47 minutos
Las estrellas de la televisión se reunieron en Los Ángeles la noche del pasado domingo para la 77ª edición de los Emmy, la principal gala de premios de la industria.

Le puede interesar: La trilogía del mal, el libro que desentraña el miedo, la violencia y el desamor en la Fiesta del Libro y la Cultura

Adolescencia, de Netflix, arrasó la premiación con seis estatuillas, mientras que The Studio se impuso en el género de comedia, y The Pitt, en el drama. Estos son los ganadores en las principales categorías de estos premios que reconocen lo mejor de la televisión:

Mejor serie dramática: The Pitt, HBO|Max

Mejor comedia: The Studio, Apple TV+

Mejor miniserie: Adolescencia, Netflix

Mejor actor dramático: Noah Wyle, The Pitt

Mejor actriz dramática: Britt Lower, Severance

Mejor actor de comedia: Seth Rogen, The Studio

Mejor actriz de comedia: Jean Smart, Hacks

Mejor actor de miniserie o película para televisión: Stephen Graham, Adolescencia

Mejor actriz de miniserie o película para televisión: Cristin Milioti, El Pingüino

Mejor actor de reparto de serie dramática: Tramell Tillman, Severance

Mejor actriz de reparto de serie dramática: Katherine LaNasa, The Pitt

Mejor actor de reparto de comedia: Jeff Hiller, Somebody Somewhere

Mejor actriz de reparto de comedia: Hannah Einbinder, Hacks

Mejor actor de reparto de miniserie o película para televisión: Owen Cooper, Adolescencia

Mejor actriz de reparto de miniserie o película para televisión: Erin Doherty, Adolescencia

