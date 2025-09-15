Estos son los principales ganadores de los Premios Emmy a lo mejor de la televisión y las plataformas

Las estrellas de la televisión se reunieron en Los Ángeles la noche del pasado domingo para la 77ª edición de los Emmy, la principal gala de premios de la industria.

Adolescencia, de Netflix, arrasó la premiación con seis estatuillas, mientras que The Studio se impuso en el género de comedia, y The Pitt, en el drama. Estos son los ganadores en las principales categorías de estos premios que reconocen lo mejor de la televisión:

Mejor serie dramática: The Pitt, HBO|Max

Mejor comedia: The Studio, Apple TV+

Mejor miniserie: Adolescencia, Netflix