Severance, El Pingüino y The Studio, las series que se perfilan para “romperla” esta noche en los premios Emmy

La exitosa miniserie Adolescencia sobre un joven homicida y la sátira del mundo de Hollywood The Studio, y El Pingüino se proyectan entre las grandes ganadoras de los premios Emmy este domingo en Los Ángeles, un galardón para televisión equivalente a los Óscar del cine.
La competencia por el codiciado premio a la mejor serie dramática se prevé entre el thriller de ciencia ficción de Apple TV+ Severance y la serie médica de HBO The Pitt. Pero, según expertos, este año está demasiado reñido como para dar pronósticos. La ceremonia de premiación comienza a las 17H00 locales.
El éxito de televisión más comentado del año Adolescencia es un claro favorito para llevarse el galardón a mejor miniserie.
Con 140 millones de visualizaciones en sus primeros tres meses en Netflix, narra la historia de un joven de 13 años detenido como sospechoso del asesinato con un cuchillo de una compañera de clases.
Es “inconcebible ver algún modo en el que Adolescencia pierda en la noche de los Emmy”, escribió John Ross de Vanity Fair.