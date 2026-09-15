Gary Oldman habla sobre la sexta temporada de Slow Horses: “Uno lleva el ADN del personaje consigo”

¿De cuántas maneras se puede ver a Gary Oldman a los ojos? Sentado en una poltrona de cuadros marrones mientras mira fijamente hacia la cámara es inevitable pensar que ese hombre de cabellos y barba gris ha sido mago, vampiro, primer ministro del Reino Unido, comisario, agente corrupto de la DEA, cantante, empresario y, más recientemente, espía.
De hecho, es de Jackson Lamb, el personaje que interpreta desde hace seis años, de quien está hablando al otro lado del computador este recién nombrado sir inglés, protagonista de Slow Horses, una de las series de televisión que figura entre lo mejor de lo que va de esta década y que este miércoles estrenará su sexta temporada.
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Para quien no ha visto la serie, lo más importante sería aclarar que, en realidad, el ganador del Óscar no es un espía porque, si uno sigue ese hilo de pensamiento que va del nombre del actor a su país de origen, del Reino Unido a la tradicional imagen del agente británico, llegaría al punto final de que Lamb podría y debería parecerse a un George Smiley o, cómo no, a James Bond. Sin embargo, como no hay nada más alejado que eso de la realidad, lo correcto sería llamar a Jackson Lamb un antiespía.
Si bien es audaz y se destaca por su razonamiento, no es ni apuesto ni hábil físicamente, sino que más bien se destaca por estar borracho, estar irritado, hacer irritar fácilmente a los demás y tirarse gases constantemente. A pesar de ese perfil, Lamb es el líder de aquellos que trabajan en Slough House, un departamento al que llegan aquellos agentes del MI5 como castigo por errores graves, pero no imperdonables.
A ese grupo de funcionarios se les conoce como Slow Horses, que es también lo que le da nombre a la serie estrenada en 2020. La producción está basada en la saga del escritor británico Mick Herron y, además de contar con Oldman, el elenco está compuesto por Jack Lowden y Kristin Scott Thomas, y ha tenido las apariciones de Olivia Cooke y Jonathan Pryce.