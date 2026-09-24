“Es paja”: presidente del GEB advierte que gas venezolano y Sirius no resolverán la escasez en Colombia

El presidente del Grupo Energía de Bogotá (GEB), Juan Ricardo Ortega, cuestionó las expectativas sobre una solución rápida al déficit de gas natural que enfrenta Colombia y puso en duda que el gas venezolano pueda resolver el problema en el corto plazo.
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Durante su intervención el foro ‘Energía para volver a crecer’ convocado por Anif y CREE, Ortega fue consultado sobre cuál podría ser la “solución mágica” para enfrentar la situación del mercado de gas. Su respuesta fue crítica frente a las alternativas que se han planteado para aumentar la oferta.