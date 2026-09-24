“Es paja”: presidente del GEB advierte que gas venezolano y Sirius no resolverán la escasez en Colombia

El presidente del Grupo Energía de Bogotá (GEB), Juan Ricardo Ortega, cuestionó las expectativas sobre una solución rápida al déficit de gas natural que enfrenta Colombia y puso en duda que el gas venezolano pueda resolver el problema en el corto plazo. Puede leer: “Hacemos todo lo posible para evitar un apagón que nos dejó el gobierno anterior”: vicepresidente Restrepo Durante su intervención el foro ‘Energía para volver a crecer’ convocado por Anif y CREE, Ortega fue consultado sobre cuál podría ser la “solución mágica” para enfrentar la situación del mercado de gas. Su respuesta fue crítica frente a las alternativas que se han planteado para aumentar la oferta.

“Es paja, eso no se va a resolver. Aquí vienen seis, siete años donde vamos a comer ‘m’, por lo que decidieron no hacer, y eso no fue un accidente”, afirmó. El directivo sostuvo que el escenario actual no obedeció a una circunstancia inesperada que hubiera afectado la disponibilidad del combustible, sino que está relacionado, a su juicio, con decisiones tomadas previamente sobre el mercado. Vea aquí: Sin gas suficiente ni barato: Diaco alerta que el costo hasta se triplicó y golpea a la industria siderúrgica en Colombia “Vivimos comiendo cuento, cuando en realidad, vienen seis o siete años en los que vamos a comer M... por lo que decidieron hacer. No fue que sobrevino una circunstancia que afectó la disponibilidad de gas”, señaló. Ortega también descartó que el gas proveniente de Venezuela o el proyecto Sirius puedan solucionar en el corto plazo el déficit que enfrenta el país.

Incertidumbre por las deudas del Estado

La preocupación por el abastecimiento de gas se suma a la incertidumbre financiera que existe dentro de la cadena energética. El presidente del GEB aseguró que todavía no hay certeza sobre el pago de las deudas que tiene el Estado con diferentes integrantes del sector. Entérese: ¿Nevera, ducha o aire acondicionado? Estos son los “vampiros” que se comen la plata en la factura de energía El directivo advirtió que la situación es especialmente delicada porque el sistema necesita de todos sus actores para enfrentar el fenómeno de El Niño.

GEB provisiona $300.000 millones por Air-e

Uno de los problemas señalados por Ortega es la situación financiera de Air-e, empresa distribuidora de energía del Caribe que permanece intervenida por el Estado. El presidente del GEB aseguró que la compañía ha tenido que realizar provisiones cercanas a $300.000 millones por las obligaciones de Air-e. La distribuidora acumula deudas cercanas a $5 billones con acreedores del sector eléctrico, entre ellos agentes generadores y transmisores. “Yo estoy destrozado con las provisiones de Air-e. O sea, es ridículo que, al día de hoy, uno no sepa si el Gobierno va a pagar la deuda que es del Gobierno”, afirmó Ortega. Más noticias: Colombia deberá importar 65% del gas a 2035 y 98% al 2045 si no reactiva su producción El directivo sostuvo que debería existir un documento Conpes, Consejo Nacional de Política Económica y Social, que establezca cómo el Gobierno asumirá las obligaciones relacionadas con la empresa. “Ya debería existir un documento Conpes que dijera que el Gobierno honra las obligaciones de una empresa que manejó, por más que haya sido un manejo pésimo”, agregó.

150 bloqueos frenaron obras de energía

En otro frente de su intervención, Ortega aseguró que el sector energético ha enfrentado 150 bloqueos en los últimos meses, situación que ha frenado obras de construcción y obligado a mantener paralizadas las cuadrillas de trabajo. Según el presidente del GEB, estos bloqueos representan pérdidas por $20.000 millones, debido a que los equipos no pueden operar mientras permanecen detenidos los proyectos. Ortega cuestionó los mecanismos que, según su apreciación, no generan consecuencias frente a los bloqueos o a las demoras en algunos trámites. Además: Precio del gas importado se dispara 79% en Colombia y revive debate sobre fracking “Hemos generado mecanismos en los que bloquear no tiene ningún castigo, en los que no hacer no tiene ningún castigo”, afirmó. Como ejemplo, mencionó trámites ambientales que, según dijo, permanecieron durante tres años sin avanzar durante la gestión de Susana Muhammad, entonces ministra de Ambiente. “Se sentó durante tres años sobre los expedientes y no le pasa nada”, sostuvo el presidente del GEB. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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