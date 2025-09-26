A los desplazados de Gaza les está tocando albergarse entre las tumbas de los cementerios

En un cementerio del sur de la Franja de Gaza, tres niños juegan con arena entre las tumbas. Al igual que ellos, decenas de gazatíes desplazados por los incesantes bombardeos israelíes colocaron sus tiendas en este cementerio de Jan Yunis.
“No teníamos otra opción, pues (los propietarios de las tierras) piden sumas muy elevadas”, dice Randa Musleh a la Agencia AFP desde el interior de su tienda, mientras bebe té con varios de sus 11 hijos.
Musleh dice que un pequeño pedazo de terreno de apenas 50 metros cuadrados puede ser alquilado por el equivalente de 300 dólares mensuales, una suma astronómica para la mayoría de los habitantes del territorio palestino, devastado por cerca de dos años de guerra entre Israel y el movimiento islamista Hamás.