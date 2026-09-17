GeoPark avanza en nueva licitación para explorar petróleo en la reserva más grande de Argentina

GeoPark, compañía hidrocarburífera propiedad del Grupo Gilinski, obtuvo el mayor puntaje provisional en la licitación del área exploratoria Corralera Noreste, en Argentina.
El resultado el 16 de septiembre de 2026, luego de que GeoPark presentara su propuesta en la Ronda 1/2026 del Plan Exploratorio Neuquén.
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¿Y qué es eso? Se trata una licitación que lanzó la provincia de Neuquén (Argentina) para adjudicar 15 áreas de exploración de hidrocarburos en la zona de Vaca Muerta, la gran cuenca de shale oil/gas del país. La provincia reservó estas áreas a favor de su empresa estatal Gas y Petróleo del Neuquén S.A. (GyP), que es quien organiza y evalúa el proceso.