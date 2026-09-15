16 años después del ‘carrusel de la contratación’, confirman condena de 40 meses contra Germán Olano

La Corte Suprema de Justicia confirmó la condena de 40 meses de prisión contra el excongresista Germán Alonso Olano Becerra, por el delito de interés indebido en la celebración de contratos, tras su participación en el ‘carrusel de la contratación’ de Bogotá.

La decisión fue tomada al resolver el recurso de apelación presentado por la defensa de Olano, quien buscaba controvertir la condena impuesta en primera instancia.

El proceso está relacionado con las irregularidades que se habrían presentado en el contrato 137 de 2007, correspondiente a la construcción de la Fase III de TransMilenio, Grupo IV, en la calle 26 de Bogotá.

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Según la Corte, cuando Olano era congresista, habría realizado gestiones para favorecer la adjudicación de obras a un grupo de contratistas a cambio de beneficios económicos. Por estos hechos, el excongresista también se había acogido anteriormente a una sentencia anticipada por los delitos de tráfico de influencias de servidor público y enriquecimiento ilícito.

El alto tribunal también descartó que la condena se hubiera construido únicamente a partir del testimonio de una persona. Por el contrario, señaló que los magistrados analizaron declaraciones, documentos del proceso de contratación, información financiera, comprobantes de pago y una grabación que hacía parte del expediente.

Según el proceso, Olano tuvo una participación importante en el acuerdo ilegal. La Corte señaló que su intervención no se limitó a facilitar el contacto entre integrantes del Grupo Nule y el contratista Héctor Julio Gómez González. También habría participado en exigencias económicas relacionadas con el contrato y posteriormente habría intervenido para favorecer la ejecución de la obra y el cumplimiento de los acuerdos alcanzados.

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